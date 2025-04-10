Ильхам Алиев сообщил о попытке госпереворота в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытке государственного переворота в стране. По его словам, за организацией беспорядков стояли внешние силы, в частности — американская неправительственная структура, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Обвинения в адрес американской организации

Глава государства обвинил в причастности к дестабилизации ситуации в стране Национальный демократический институт США. Алиев подчеркнул, что азербайджанские спецслужбы обнаружили в квартирах активистов:

Коктейли Молотова ,

Инструкции по нападению на госучреждения и полицию ,

Планы по провокациям в общественных местах.

Попытка «оранжевой революции» в 2005 году

Президент также напомнил о событиях 2005 года, когда, по его утверждению, в Баку была предпринята попытка организовать так называемую «оранжевую революцию». В причастности к этим действиям Алиев обвинил Государственный департамент США.

Подобные события — не только в Азербайджане

9 апреля о предотвращении госпереворота сообщили и власти Киргизии. По данным спецслужб, злоумышленники планировали разжечь межнациональные конфликты, что должно было привести к массовым протестам и беспорядкам. В заявлении силового ведомства Киргизии отмечалось: