Как отличить качественный шоколад от фальсификата

Шоколадом без добавок является тот продукт, в составе которого присутствуют только какао-масло, какао-тертое и сахар. Если помимо перечисленных компонентов в состав входят обогащающие и вкусовые ингредиенты, это уже шоколад с добавками. Об этом «Газете.Ru» рассказала шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева, сообщает Lada.kz
Настоящий шоколад — это продукт, который производится исключительно из какао-продуктов и сахара, без искусственных заменителей. По нормативам, он должен содержать:
не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов;
как минимум 18% какао-масла;
не менее 14% сухого обезжиренного какао.
Если в составе присутствуют только какао-масло, какао тёртое и сахар — это классический шоколад без добавок. Все остальные продукты, обогащённые вкусовыми или питательными компонентами, считаются шоколадом с добавками.
Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала шоколатье, технолог и преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева.
Главным компонентом в составе настоящего шоколада является какао-масло. В нём содержатся:
теобромин (1–4%) — природный стимулятор;
кофеин (0,2–0,5%) — оказывает тонизирующее действие;
танины и другие вещества, влияющие на вкус и аромат.
Жировая структура какао-масла включает:
олеиновую кислоту — 35%;
стеариновую кислоту — 35%;
пальмитиновую кислоту — 26%;
линолевую кислоту — около 3%.
Шоколад, богатый этими веществами, оказывает бодрящее действие благодаря содержанию кофеина и теобромина.
В шоколадном производстве допустимо использование двух видов добавок:
Добавки с содержанием свободных жиров
Их можно вводить в небольших количествах, поскольку они взаимодействуют с какао-маслом, изменяя текучесть шоколадной массы.
Добавки без свободных жиров
Могут применяться в больших объёмах. Такие ингредиенты не только придают новые вкусы, но и снижают себестоимость продукта, уменьшая долю какао-сырья.
По словам Инги Беляевой, главный признак фальсифицированного шоколада — наличие пальмового масла или других жиров-заменителей.
Производители низкокачественной продукции часто:
заменяют дорогостоящее какао-масло на растительные или гидрогенизированные жиры (в том числе пальмовое масло);
используют вместо какао-массы какао-порошок, что позволяет удешевить производство, но ухудшает качество.
Важно: настоящий шоколад не должен содержать искусственных или имитационных жиров. Только какао-масло и натуральные ингредиенты!
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