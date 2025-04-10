Названо количество алкоголя, разрушающее сосуды

Даже умеренное потребление алкоголя способно нанести серьезный вред мозговым сосудам, повысив риск когнитивных нарушений и деменции. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного в авторитетном журнале Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Исследование показало: употребление более восьми порций спиртного в неделю (что эквивалентно примерно 98 мл чистого этанола) может спровоцировать хроническое сосудистое поражение, связанное с ухудшением памяти и развитием болезни Альцгеймера.
Ученые проанализировали образцы мозговой ткани 1719 человек, ушедших из жизни в среднем в возрасте 75 лет. Исследователи сосредоточились на двух основных показателях:
Гиалиновый артериолосклероз — патология мелких артерий, при которой их стенки утолщаются из-за накопления гиалина (белкового вещества). Это состояние нарушает кровоснабжение мозга и связано с ухудшением памяти.
Тау-белковые клубки — белковые скопления, характерные для болезни Альцгеймера, которые нарушают нейронные связи.
Дополнительно были проведены опросы родственников умерших о привычках в отношении алкоголя, после чего всех участников разделили на четыре группы:
Трезвенники — никогда не употребляли алкоголь.
Умеренно пьющие — до 7 порций алкоголя в неделю.
Сильно пьющие — от 8 порций в неделю и более.
Бывшие алкоголики — ранее регулярно употребляли спиртное, но прекратили.
Одна порция алкоголя, согласно критериям исследования, равна 14 граммам этанола. Это соответствует:
355 мл пива,
150 мл вина,
45 мл крепкого алкоголя.
Результаты исследования оказались тревожными:
У сильно пьющих риск гиалинового артериолосклероза был на 133% выше, чем у трезвенников.
У бывших алкоголиков этот риск был повышен на 89%.
Даже у умеренно пьющих вероятность развития сосудистой патологии увеличивалась на 60%.
Также у людей, злоупотреблявших спиртным, чаще выявлялись тау-белковые скопления, что указывает на повышенный риск болезни Альцгеймера.
Наконец, выяснилось, что у сильно пьющих средняя продолжительность жизни была на 13 лет меньше, чем у тех, кто не употреблял алкоголь вообще.
«Чрезмерное употребление алкоголя оказывает долговременное разрушительное воздействие на мозг. Особенно важно отметить, что даже после отказа от спиртного сохраняются признаки поражения сосудов. Однако прекращение употребления может снизить дальнейшие риски», — подчеркнули авторы работы.
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