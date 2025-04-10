18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.18
570.66
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.04.2025, 15:43

Названо количество алкоголя, разрушающее сосуды

Новости Мира 0 2 684

Даже умеренное потребление алкоголя способно нанести серьезный вред мозговым сосудам, повысив риск когнитивных нарушений и деменции. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного в авторитетном журнале Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Исследование показало: употребление более восьми порций спиртного в неделю (что эквивалентно примерно 98 мл чистого этанола) может спровоцировать хроническое сосудистое поражение, связанное с ухудшением памяти и развитием болезни Альцгеймера.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали образцы мозговой ткани 1719 человек, ушедших из жизни в среднем в возрасте 75 лет. Исследователи сосредоточились на двух основных показателях:

  • Гиалиновый артериолосклероз — патология мелких артерий, при которой их стенки утолщаются из-за накопления гиалина (белкового вещества). Это состояние нарушает кровоснабжение мозга и связано с ухудшением памяти.

  • Тау-белковые клубки — белковые скопления, характерные для болезни Альцгеймера, которые нарушают нейронные связи.

Дополнительно были проведены опросы родственников умерших о привычках в отношении алкоголя, после чего всех участников разделили на четыре группы:

  1. Трезвенники — никогда не употребляли алкоголь.

  2. Умеренно пьющие — до 7 порций алкоголя в неделю.

  3. Сильно пьющие — от 8 порций в неделю и более.

  4. Бывшие алкоголики — ранее регулярно употребляли спиртное, но прекратили.

Одна порция алкоголя, согласно критериям исследования, равна 14 граммам этанола. Это соответствует:

  • 355 мл пива,

  • 150 мл вина,

  • 45 мл крепкого алкоголя.

Основные выводы: алкоголь и мозг

Результаты исследования оказались тревожными:

  • У сильно пьющих риск гиалинового артериолосклероза был на 133% выше, чем у трезвенников.

  • У бывших алкоголиков этот риск был повышен на 89%.

  • Даже у умеренно пьющих вероятность развития сосудистой патологии увеличивалась на 60%.

Также у людей, злоупотреблявших спиртным, чаще выявлялись тау-белковые скопления, что указывает на повышенный риск болезни Альцгеймера.

Наконец, выяснилось, что у сильно пьющих средняя продолжительность жизни была на 13 лет меньше, чем у тех, кто не употреблял алкоголь вообще.

Комментарий исследователей

«Чрезмерное употребление алкоголя оказывает долговременное разрушительное воздействие на мозг. Особенно важно отметить, что даже после отказа от спиртного сохраняются признаки поражения сосудов. Однако прекращение употребления может снизить дальнейшие риски», — подчеркнули авторы работы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.