Названо количество алкоголя, разрушающее сосуды

Даже умеренное потребление алкоголя способно нанести серьезный вред мозговым сосудам, повысив риск когнитивных нарушений и деменции. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованного в авторитетном журнале Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Исследование показало: употребление более восьми порций спиртного в неделю (что эквивалентно примерно 98 мл чистого этанола) может спровоцировать хроническое сосудистое поражение, связанное с ухудшением памяти и развитием болезни Альцгеймера.

Как проводилось исследование

Ученые проанализировали образцы мозговой ткани 1719 человек, ушедших из жизни в среднем в возрасте 75 лет. Исследователи сосредоточились на двух основных показателях:

Гиалиновый артериолосклероз — патология мелких артерий, при которой их стенки утолщаются из-за накопления гиалина (белкового вещества). Это состояние нарушает кровоснабжение мозга и связано с ухудшением памяти.

Тау-белковые клубки — белковые скопления, характерные для болезни Альцгеймера, которые нарушают нейронные связи.

Дополнительно были проведены опросы родственников умерших о привычках в отношении алкоголя, после чего всех участников разделили на четыре группы:

Трезвенники — никогда не употребляли алкоголь. Умеренно пьющие — до 7 порций алкоголя в неделю. Сильно пьющие — от 8 порций в неделю и более. Бывшие алкоголики — ранее регулярно употребляли спиртное, но прекратили.

Одна порция алкоголя, согласно критериям исследования, равна 14 граммам этанола. Это соответствует:

355 мл пива,

150 мл вина,

45 мл крепкого алкоголя.

Основные выводы: алкоголь и мозг

Результаты исследования оказались тревожными:

У сильно пьющих риск гиалинового артериолосклероза был на 133% выше , чем у трезвенников.

У бывших алкоголиков этот риск был повышен на 89% .

Даже у умеренно пьющих вероятность развития сосудистой патологии увеличивалась на 60%.

Также у людей, злоупотреблявших спиртным, чаще выявлялись тау-белковые скопления, что указывает на повышенный риск болезни Альцгеймера.

Наконец, выяснилось, что у сильно пьющих средняя продолжительность жизни была на 13 лет меньше, чем у тех, кто не употреблял алкоголь вообще.

Комментарий исследователей