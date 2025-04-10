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10.04.2025, 16:33

Родившийся в 2154 году американец потребовал большое пособие

Новости Мира 0 1 200

Американские власти зафиксировали необычную заявку на пособие по безработице: его подал человек с датой рождения... 2154 год. Этот и другие абсурдные случаи обнаружил Департамент государственной эффективности (DOGE), которым с начала года руководит Илон Маск, сообщает Lada.kz со ссылкой на страницу в социальной сети X.

Фото: Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

$41 тысяча от гражданина будущего

Согласно свежему отчету DOGE, одна из заявок на получение социальной выплаты на сумму $41 тыс. поступила от человека, официально родившегося более чем через сто лет.

«В одном из случаев некто, родившийся в 2154 году, потребовал $41 тысячу», — говорится в отчете DOGE.

Почти 10 тысяч «будущих» заявителей

Это не единичный случай. По данным департамента, в списках обнаружены почти 10 тысяч человек, родившихся, согласно документам, начиная с 2040 года и позднее. Несмотря на несостыковки с датами рождения, все они подавали заявления на пособие в реальном времени. Общая сумма выплат, на которые претендовали такие «граждане будущего», составила порядка $70 миллионов.

«Социальные вампиры»: Маск о фальсификациях

Илон Маск уже ранее обращал внимание на масштабные злоупотребления в системе социальных выплат США. В феврале он заявил, что среди получателей пособий числятся люди, якобы достигшие 120 и более лет, которых он назвал «социальными вампирами».

DOGE закрывается: Маск возвращается к бизнесу

В начале апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что департамент DOGE прекратит свою работу, а Илон Маск покинет госслужбу, отработав положенные 130 дней. Трамп подчеркнул, что миллиардеру «нужно заниматься своим делом» и сосредоточиться на управлении частными проектами.

Что такое DOGE?

Департамент государственной эффективности (DOGE) был создан в январе 2025 года с целью повышения прозрачности и эффективности работы федеральных структур. Руководство ведомства доверили Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами. Особое внимание DOGE уделяет выявлению нерациональных расходов и мошенничества в государственных системах.

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