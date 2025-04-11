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10.04.2025, 21:34

Россия и КНР ответили на слова Зеленского о китайцах на СВО

Новости Мира 0 657

Китай и Россия резко отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в привлечении граждан КНР к участию в боевых действиях на территории Украины. В МИД КНР назвали слова украинского лидера «безответственными», а Кремль подчеркнул, что Пекин занимает взвешенную и миролюбивую позицию по конфликту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

AP Photo/Mark Schiefelbein
AP Photo/Mark Schiefelbein

Обвинения Зеленского: от пленных до TikTok

Зеленский выступил с утверждением, что украинским военным удалось взять в плен двух китайских граждан в районах боевых действий — в частности, в Тарасовке и Белогоровке на территории ДНР. По его словам:

  • Всего на стороне России якобы воюют шесть граждан КНР;

  • Позже он заявил, что таких участников может быть не менее 155;

  • Вербовка, по версии Киева, осуществляется через китайские соцсети, включая TikTok;

  • Официальный Пекин якобы осведомлён об этой ситуации.

Президент Украины выразил надежду, что США и Китай отреагируют на инцидент, и отметил: это должно послужить поводом для более активных международных переговоров.

Позиция Кремля: Китай не участвует в конфликте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления Зеленского. Он подчеркнул, что:

  • Россия не втягивает КНР в вооружённое противостояние;

  • Китай остаётся стратегическим партнёром России и занимает объективную позицию;

  • Слова Зеленского «не соответствуют действительности».

«Китай — наш стратегический партнёр, друг и товарищ. Он сохраняет взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, и потому Зеленский неправ», — отметил Песков.

Реакция Китая: «Безосновательные и безответственные обвинения»

МИД Китая также отреагировал на обвинения со стороны Киева. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь заявил:

  • Китай никогда не направлял своих военных в зону боевых действий на Украине;

  • Власти страны всегда предупреждали граждан избегать участия в вооружённых конфликтах;

  • Информация о китайских бойцах на украинском фронте не подтверждена.

«Мы призываем соответствующие стороны давать объективную оценку роли Китая и воздерживаться от безответственных высказываний», — сказал Линь Цзянь, добавив, что Пекин продолжает выступать за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта.

Украина начала расследование и требует разъяснений

По информации главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев начал расследование по поводу возможного участия граждан КНР в боевых действиях. Он заявил об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, подчеркнув серьёзность ситуации и необходимость официальных разъяснений со стороны Пекина.

Подробности от пленных: деньги, гражданство и переводчик

По данным украинского издания «Страна.ua», один из пленных китайцев сообщил, что отправился в зону боевых действий добровольно:

  • Он заплатил 300 тысяч рублей посреднику;

  • Надеялся получить российское гражданство за участие в СВО;

  • Общался с другими бойцами с помощью жестов и мобильного переводчика.

Геополитический подтекст: сигнал для США

Аналитики предполагают, что Киев использует инцидент с китайскими пленными как инструмент давления на западных партнёров, особенно США. По мнению «Страны.ua», Зеленский пытается продемонстрировать, что союз России и Китая прочен и разрушить его не удастся, а потому Украине и США необходимо действовать сообща.

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