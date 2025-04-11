Чьи гены сильнее: от мамы или папы?

На кого вы больше похожи — на маму или на папу? Этот вопрос может показаться простым, но с точки зрения генетики ответ на него куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Lada.kz со ссылкой на techinsider.ru

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Мы привыкли думать, что получаем от родителей по 50% генов, но ученые все чаще подчеркивают: не все так однозначно. Важно не только количество переданных генов, но и то, насколько активно они проявляются. Разбираемся, чьи наследственные особенности чаще определяют внешний вид, здоровье и даже интеллект ребенка.

Что мы получаем от мамы?

Женская линия наследования играет в нашей жизни не менее важную роль, чем мужская. Некоторые особенности организма практически полностью передаются именно от матери:

Наследуемые черты:

Тип телосложения и ведущая рука ;

Предрасположенность к хроническим заболеваниям: диабету, варикозу, псориазу, онкологии, астме и аллергии;

Когнитивные способности — частично (от 40 до 60%);

Физическая выносливость — благодаря митохондриальной ДНК;

Эмоциональный интеллект и развитие мозга — под влиянием привязанности и заботы в раннем детстве.

От матери ребенок получает митохондриальную ДНК — особый тип генетического материала, который передается только по материнской линии. Именно она отвечает за производство энергии в клетках, что напрямую влияет на физическую активность и выносливость.

Также ученые обнаружили, что интеллект тесно связан с эмоциональной связью с матерью. Дети, окруженные теплом и заботой, в среднем имеют более развитый гиппокамп — область мозга, отвечающую за память и концентрацию внимания.

Что передается от отца?

Отец тоже играет ключевую роль в генетической картине ребенка. Особенно ярко это проявляется в ряде физиологических и психологических аспектов:

Отцовские влияния:

Рост ;

Состояние зубов и челюсти;

Сердечно-сосудистые заболевания ;

Психические расстройства (например, шизофрения);

Интеллект (в большей степени у дочерей, до 50%);

Настроение и поведенческие реакции — благодаря влиянию на лимбическую систему мозга.

Отцовские гены активны в зонах мозга, отвечающих за инстинкты и эмоции — например, агрессию, тревожность, уровень адреналина. Однако даже самые сильные генетические задатки не могут заменить заботу о здоровье: образ жизни, привычки и медицинская помощь важнее самой ДНК.

Как гены передаются на самом деле?

Каждый человек получает по 23 хромосомы от матери и отца, формируя 46 хромосом, в которых упакована ДНК. Однако в яйцеклетке присутствует еще и митохондриальная ДНК, которую мы наследуем только от матери. Это уже дает маме некоторое «преимущество» в формировании ряда функций организма.

Однако не только набор генов важен — большую роль играют эпигенетические механизмы. Это химические метки, которые «включают» или «отключают» определенные участки ДНК. Таким образом, одни и те же гены могут по-разному работать у разных людей.

Геномный импринтинг: когда важен родитель, от которого пришел ген

Еще один интересный феномен — геномный импринтинг. Это механизм, при котором один из двух копий гена «выключается» в зависимости от того, от какого родителя она пришла. Например, ген IGF2, отвечающий за рост, активен только если унаследован от отца.

Что важно знать об импринтинге:

Активируется около 1% всех генов (от 100 до 200);

У большинства генов нет строгой «привязки» к маме или папе;

Возраст родителей влияет на «качество» передаваемых генов — у поздних детей, например, теломеры (участки хромосом, влияющие на продолжительность жизни) могут быть длиннее.

Так чьих генов все-таки больше?

Формально ребенок получает равное количество генов от обоих родителей, но степень активности этих генов может отличаться. Согласно исследованиям 2015 года, импринтированные гены чаще активны со стороны отца, тогда как «мамина» версия этих генов чаще молчит. Однако это не означает, что ребенок будет больше похож на отца — активный у вас ген может быть неактивен у вашего родителя, и наоборот.

Важный вывод

Генетика — это не строгая арифметика. Несмотря на равное количество хромосом от каждого родителя, их влияние на организм может быть разным. Особенности внешности, предрасположенности к болезням, интеллект — всё это складывается из сложной мозаики факторов. И в конечном итоге важнее не то, какие гены вы получили, а как вы ими «распорядитесь»: через образ жизни, питание, эмоциональное окружение и заботу о здоровье.