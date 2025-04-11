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11.04.2025, 07:32

В магазинах «Светофор» арестовали почти две тонны некачественной продукции

Новости Мира 0 678

В четырех магазинах федеральной торговой сети «Светофор», расположенных на территории Камчатского края, были выявлены и изъяты из оборота 1,7 тонны продукции, не соответствующей требованиям безопасности и качества. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Keleny/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Проверки Россельхознадзора выявили серьезные нарушения

Сотрудники ведомства провели проверки торговых точек формата «низких цен». В результате выявлены следующие нарушения:

  • отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию;

  • несоблюдение требований к качеству и безопасности товаров;

  • наличие продукции с потенциальной угрозой для здоровья потребителей.

После отбора проб мясной и молочной продукции был наложен арест на 1,7 тонны товаров. Вся изъятая продукция подлежит утилизации или уничтожению в установленном порядке.

Масштабные проверки по всей стране

Это не единичный случай. Ранее, 8 апреля, Роспотребнадзор сообщил о результатах масштабных проверок магазинов «Светофор» по всей России. Из 5,7 тысячи исследованных товарных партий было изъято свыше 300 тонн продукции.

По итогам проверок были приняты следующие меры:

  • возбуждено множество административных дел;

  • на сеть «Светофор» наложены штрафы на сумму свыше 11,5 млн рублей;

  • выдано 675 предписаний об устранении нарушений;

  • за невыполнение требований — начислены дополнительные штрафы на сумму 1,3 млн рублей.

Приостановлена работа десятков поставщиков

В ходе проверок, прошедших с 10 по 30 января, инспекторы посетили 58 магазинов сети в 45 регионах страны. В результате было прекращено сотрудничество с 76 торговыми объектами, поставлявшими продукцию в «Светофор».=

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