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11.04.2025, 08:45

Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Новости Мира 0 1 618

Президент Украины Владимир Зеленский мог быть замешан в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в беседе на YouTube-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Подозрения в адрес Киева

По словам Дэвиса, он не исключает, что украинское руководство — включая самого Зеленского и его ближайшее окружение — может иметь отношение к организации покушения. Военный отметил, что ранее уже высказывал опасения по поводу нежелания Киева возвращения Трампа к власти.

«Если выяснится, что Зеленский знал о покушении, это потребует немедленной реакции. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Он должен понести ответственность», — заявил Дэвис.

Покушения на Трампа: что произошло

  • 13 июля 2024 года — на предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп стал жертвой нападения. Он получил ранение в ухо, но выжил.

  • Сентябрь 2024 года — во время игры в гольф была предпринята вторая попытка нападения. Стрелявшего задержали, Трамп не пострадал.

Контекст: напряженные отношения

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о напряженности между Трампом и украинским руководством. Будучи кандидатом в президенты, Трамп критиковал объемы американской помощи Киеву и выступал за скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной.

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