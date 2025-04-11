Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский мог быть замешан в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис в беседе на YouTube-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам Дэвиса, он не исключает, что украинское руководство — включая самого Зеленского и его ближайшее окружение — может иметь отношение к организации покушения. Военный отметил, что ранее уже высказывал опасения по поводу нежелания Киева возвращения Трампа к власти.
«Если выяснится, что Зеленский знал о покушении, это потребует немедленной реакции. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Он должен понести ответственность», — заявил Дэвис.
13 июля 2024 года — на предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп стал жертвой нападения. Он получил ранение в ухо, но выжил.
Сентябрь 2024 года — во время игры в гольф была предпринята вторая попытка нападения. Стрелявшего задержали, Трамп не пострадал.
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о напряженности между Трампом и украинским руководством. Будучи кандидатом в президенты, Трамп критиковал объемы американской помощи Киеву и выступал за скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной.
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