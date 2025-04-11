Вред ежедневного мытья: американский врач отказался от душа и рассказал о результатах эксперимента

Можно ли отказаться от ежедневного душа без вреда для здоровья? Американский врач Джеймс Хэмблин, специалист в области профилактической медицины, решил выяснить это на собственном опыте, сообщает Lada.kz
Он провёл многолетний эксперимент, в ходе которого практически отказался от привычных водных процедур. Результаты оказались неожиданными — как для него самого, так и для окружающих.
Эксперимент начался в 2015 году. Хэмблин поставил перед собой задачу — понять, насколько частое мытьё действительно необходимо человеку. Он указал, что:
при ежедневном мытье расходуется большое количество воды, что влияет на семейный бюджет;
современные гигиенические средства — мыло, гели, шампуни — также требуют затрат;
общество чрезмерно зациклено на чистоте, порой в ущерб здоровью.
Сначала врач начал принимать душ реже — примерно раз в три дня. Параллельно он сократил использование мыла и других очищающих средств. Этот период был непростым:
появилось ощущение дискомфорта;
казалось, что тело издаёт неприятный запах;
возникало сильное желание снова тщательно вымыться.
Однако, спустя некоторое время, организм начал адаптироваться.
Постепенно физиологические и психологические ощущения стабилизировались:
исчезла потребность постоянно очищать кожу мыльной пеной;
тело нашло естественный баланс;
неприятный запах перестал появляться.
Хэмблин подчёркивает: даже его близкие и коллеги подтверждали отсутствие какого-либо зловония. «Моя девушка говорит, что я пахну как человек», — приводит слова врача издание Independent.
Несмотря на отказ от регулярного душа, некоторые привычки медик сохранил:
он по-прежнему тщательно моет руки и чистит зубы несколько раз в день;
принимает душ после интенсивных физических нагрузок;
в холодную погоду позволяет себе «гигиеническое согревание».
Однако при этом полностью исключил мыло и гели для душа из своего обихода.
По итогам эксперимента Хэмблин пришёл к следующим выводам:
Ежедневный душ может быть вреден для кожи. Частое использование гигиенических средств нарушает естественный жировой барьер.
Смытие полезных бактерий приводит к росту вредных микроорганизмов, провоцирующих неприятный запах.
Общество склонно к переусердствованию в вопросах гигиены — мы злоупотребляем дезодорантами, парфюмом и средствами для очищения тела.
Эксперимент Хэмблина — это личная практика, не универсальный рецепт. Он не касается базовой гигиены рук и рта, которые по-прежнему считаются необходимыми. Любые изменения в уходе за собой желательно обсуждать со специалистами.
Материал носит информационный характер и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.
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