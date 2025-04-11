Кто сливает нечистоты в Каспийское море: в Азербайджане назван виновный

Объединённая служба водоснабжения крупных городов оказалась виновной в загрязнении акватории, сообщает Lada.kz со ссылкой на minval.az

Фото с сайта minval.az

Министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что по итогам расследования выявлен виновник сброса сточных вод в Каспийское море. Нарушителем оказалась Объединённая служба водоснабжения крупных городов, которая уже получила официальное предупреждение.

Видео из соцсетей стало поводом для проверки

Поводом для начала проверки стали видеозаписи, появившиеся в социальных сетях. На кадрах зафиксирован слив нечистот с территории популярных торговых центров «Садарак» и «Бина», расположенных в поселке Локбатан Гарадагского района.

Для разбирательства в ситуацию включились специалисты:

Регионального управления экологии и природных ресурсов,

Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга,

Объединённой службы водоснабжения крупных городов.

Сточные воды попадали в море без очистки

В ходе мониторинга экологи установили, что слив производится через трубу, принадлежащую насосной станции Объединённой службы водоснабжения. Эта труба отводит сточные воды из Гарадагского и Сабаильского районов прямо в Каспийское море — без какой-либо предварительной очистки.

Превышение допустимых норм и штраф

Специалисты Каспийского управления экологического мониторинга взяли пробы воды, сбрасываемой в море. Результаты анализа показали значительное превышение допустимых норм вредных веществ.

На основании выявленных нарушений были составлены:

Акт и протокол фиксации экологического правонарушения,

Материалы, переданные в Гарадагский районный суд.

В результате суд принял решение о наложении штрафа на Объединённую службу водоснабжения в размере 12,5 тысячи манатов. Также ведомству было направлено официальное предупреждение о недопустимости подобных действий в будущем.