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11.04.2025, 11:56

Киркоров раскрыл имя единственного друга из шоу-бизнеса

Новости Мира 0 4 391

Народный артист России Филипп Киркоров откровенно рассказал о своих отношениях с коллегами из мира шоу-бизнеса. По словам певца, настоящую дружбу в этой сфере найти крайне сложно, и единственным близким другом он считает композитора Игоря Крутого. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу», передает Lada.kz

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Искренняя привязанность — редкость среди звёзд

Киркоров признался, что в артистической среде преобладают профессиональные, но не личные отношения. Многие известные личности остаются для него лишь коллегами или, в лучшем случае, наставниками. Одной из причин он назвал конкуренцию и зависть, которые мешают развитию искренних и глубоких связей.

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — подчеркнул Киркоров.

Кто входит в круг творческого общения певца

Хотя настоящих друзей у Киркорова немного, он отметил нескольких артистов, с которыми его связывает теплое профессиональное общение:

  • Николай Басков

  • Александр Буйнов

  • Севиль

  • Люся Чеботина

  • Мари Краймбрери

Их певец называет своими «братьями и сестрами по цеху».

Наставники и «гуру» индустрии

Отдельно Киркоров выразил уважение к тем, кого считает авторитетами в шоу-бизнесе. В их числе:

  • Лев Лещенко

  • Юрий Николаев

  • Евгений Петросян

Он назвал этих деятелей «гуру шоу-бизнеса» за их вклад и влияние на индустрию.

Как Петросян помог Киркорову бросить курить

Помимо профессиональных тем, Киркоров поделился личной историей, связанной с Евгением Петросяном. Во время прощания с отцом — Бедросом Киркоровым — юморист рассказал певцу историю, которая произвела на него сильное впечатление и помогла принять важное решение.

С тех пор, как прошёл этот разговор, Киркоров не притрагивался к сигаретам уже три недели.

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