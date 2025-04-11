Киркоров раскрыл имя единственного друга из шоу-бизнеса

Народный артист России Филипп Киркоров откровенно рассказал о своих отношениях с коллегами из мира шоу-бизнеса. По словам певца, настоящую дружбу в этой сфере найти крайне сложно, и единственным близким другом он считает композитора Игоря Крутого. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу», передает Lada.kz
Киркоров признался, что в артистической среде преобладают профессиональные, но не личные отношения. Многие известные личности остаются для него лишь коллегами или, в лучшем случае, наставниками. Одной из причин он назвал конкуренцию и зависть, которые мешают развитию искренних и глубоких связей.
«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — подчеркнул Киркоров.
Хотя настоящих друзей у Киркорова немного, он отметил нескольких артистов, с которыми его связывает теплое профессиональное общение:
Николай Басков
Александр Буйнов
Севиль
Люся Чеботина
Мари Краймбрери
Их певец называет своими «братьями и сестрами по цеху».
Отдельно Киркоров выразил уважение к тем, кого считает авторитетами в шоу-бизнесе. В их числе:
Лев Лещенко
Юрий Николаев
Евгений Петросян
Он назвал этих деятелей «гуру шоу-бизнеса» за их вклад и влияние на индустрию.
Помимо профессиональных тем, Киркоров поделился личной историей, связанной с Евгением Петросяном. Во время прощания с отцом — Бедросом Киркоровым — юморист рассказал певцу историю, которая произвела на него сильное впечатление и помогла принять важное решение.
С тех пор, как прошёл этот разговор, Киркоров не притрагивался к сигаретам уже три недели.
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