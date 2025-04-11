Киркоров раскрыл имя единственного друга из шоу-бизнеса

Народный артист России Филипп Киркоров откровенно рассказал о своих отношениях с коллегами из мира шоу-бизнеса. По словам певца, настоящую дружбу в этой сфере найти крайне сложно, и единственным близким другом он считает композитора Игоря Крутого. Об этом он сообщил в интервью «Пятому каналу» , передает Lada.kz

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Искренняя привязанность — редкость среди звёзд

Киркоров признался, что в артистической среде преобладают профессиональные, но не личные отношения. Многие известные личности остаются для него лишь коллегами или, в лучшем случае, наставниками. Одной из причин он назвал конкуренцию и зависть, которые мешают развитию искренних и глубоких связей.

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — подчеркнул Киркоров.

Кто входит в круг творческого общения певца

Хотя настоящих друзей у Киркорова немного, он отметил нескольких артистов, с которыми его связывает теплое профессиональное общение:

Николай Басков

Александр Буйнов

Севиль

Люся Чеботина

Мари Краймбрери

Их певец называет своими «братьями и сестрами по цеху».

Наставники и «гуру» индустрии

Отдельно Киркоров выразил уважение к тем, кого считает авторитетами в шоу-бизнесе. В их числе:

Лев Лещенко

Юрий Николаев

Евгений Петросян

Он назвал этих деятелей «гуру шоу-бизнеса» за их вклад и влияние на индустрию.

Как Петросян помог Киркорову бросить курить

Помимо профессиональных тем, Киркоров поделился личной историей, связанной с Евгением Петросяном. Во время прощания с отцом — Бедросом Киркоровым — юморист рассказал певцу историю, которая произвела на него сильное впечатление и помогла принять важное решение.

С тех пор, как прошёл этот разговор, Киркоров не притрагивался к сигаретам уже три недели.