Бывшая жена Паши Техника сообщила о страшной находке в доме рэпера

Пока поклонники и близкие оплакивают смерть рэпера Паши Техника, в Сети продолжают появляться новые подробности, связанные с его последними днями. Сегодня в Москве пройдут похороны артиста, а тем временем его бывшая жена Ева Карицкая делится тревожными деталями, связанными с обстоятельствами его жизни и смерти, сообщает Lada.kz со ссылкой на super.ru

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Откровение в Telegram: шокирующий рассказ Евы Карицкой

В одном из своих последних постов в Telegram-канале Карицкая рассказала о том, что обнаружила в доме, где Паша Техник жил со своей возлюбленной Кристиной в Таиланде. По её словам, она приехала туда, чтобы забрать личные вещи и документы бывшего супруга — и наткнулась на нечто по-настоящему жуткое.

«Я, проглотив своё эго, всё-таки поехала забрать его документы. Во дворе стоял окровавленный матрас», — поделилась Ева.

«Так много вопросов, и так мало ответов»

Ужасающая находка поставила женщину в тупик. Кто пострадал? Что произошло в доме на самом деле? Эти вопросы остаются без ответа. Карицкая не стала называть имён, но в своём сообщении намекнула на возможную халатность со стороны окружения Павла:

«Все мы понимаем, что эта халатность со стороны (не буду называть имена) привела к тому, что мы наблюдаем сейчас».

Загадка последних дней

История с окровавленным матрасом добавляет тревожных деталей к и без того трагичной истории. Общественность задаётся вопросом: что на самом деле происходило в последние дни жизни Паши Техника? Расследование продолжается, а близкие и поклонники требуют ответов.