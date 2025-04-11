Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

Бывший госсекретарь Энтони Блинкен признал, что между администрацией Джо Байдена и президентом Украины Владимиром Зеленским существовали разногласия, однако Вашингтон предпочел не выносить это на публику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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В интервью американскому телеканалу CNBC Блинкен заявил, что во время его работы в Госдепартаменте США отношения с Киевом не всегда были безоблачными. Однако, по его словам, такие трения не афишировались.

«Были ли у нас разногласия с нашими украинскими друзьями, включая Зеленского? Конечно. Но демонстрировали ли мы это публично в момент, когда они происходили? Нет», — подчеркнул он.

США не хотели выносить конфликт в публичное поле

По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства, разногласия с союзниками — явление нормальное, особенно в условиях международных кризисов. Тем не менее, американская сторона считала важным сохранять видимость единства и сдержанности, чтобы не подрывать общую стратегию поддержки Украины на международной арене.

Критика Трампа: курс на изоляцию

Кроме того, Блинкен подверг критике новую внешнеэкономическую политику администрации Дональда Трампа. Он выразил обеспокоенность усиливающимся протекционизмом и ограничениями на импорт.

«Такая политика ведет США к изоляции и международному одиночеству», — отметил Блинкен.

Эти заявления стали частью более широкой дискуссии о роли США в мире и том, как смена власти в Вашингтоне может повлиять на глобальную геополитику.