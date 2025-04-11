У российского подростка нашли 14 лишних зубов

В Московской области врачи Детского центра имени Рошаля провели уникальную операцию 15-летнему подростку. Медики обнаружили у школьника врожденную аномалию — наличие 14 лишних зубов, которая привела к формированию неправильного прикуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал Детский центр им. Рошаля

Медицинское вмешательство стало необходимостью

По информации пресс-службы центра, избыточное количество зубов мешало нормальному развитию челюсти, нарушало прикус и вызывало так называемую ретенцию — задержку прорезывания постоянных зубов, особенно в центральной зоне.

Специалисты челюстно-лицевого отделения приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе госпитализации подростку успешно удалили все лишние зубы.

Впереди — ортодонтическое лечение

Операция прошла без осложнений. В настоящее время юноша восстанавливается и готовится к выписке. В дальнейшем его ожидает ортодонтическое лечение, направленное на окончательное исправление прикуса и восстановление правильного положения зубов.