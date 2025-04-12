Какие камни помогают привлечь богатство каждому знаку зодиака

Астролог Макайла МакРей рассказала, как ювелирные камни могут повлиять на финансовое благополучие в зависимости от знака зодиака. По её словам, каждый кристалл имеет свою энергетическую вибрацию и способен активизировать материальный поток, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Астролог Макайла МакРей в материале для журнала Parade объяснила, как с помощью кристаллов можно притянуть финансовое изобилие. По её словам, магия камней основывается на энергетической настройке и намерении. Правильно подобранный минерал может не только украсить образ, но и активизировать денежную энергию.
Овен
Рекомендуемый кристалл: розовый кварц
Финансовая энергия Овнов связана с влиянием Венеры. Розовый кварц – минерал, отвечающий за любовь и открытость, – помогает Овнам развивать внутренний потенциал и практичность.
Телец
Рекомендуемый кристалл: флюорит
Финансовая сфера Тельцов находится под управлением Меркурия. Флюорит способствует ментальной ясности, улучшает концентрацию и помогает принимать рациональные решения, что, в свою очередь, влияет на рост материального достатка.
Близнецы
Рекомендуемый кристалл: лунный камень
Лунный камень гармонирует с лунной энергией, которая оказывает влияние на зону финансов у Близнецов. Он усиливает интуицию, стабилизирует эмоциональное состояние и помогает обрести финансовую устойчивость.
Рак
Рекомендуемый кристалл: цитрин
Цитрин, солнечный камень, идеально подходит Ракам, чья денежная энергия связана с Солнцем. Этот минерал наполняет уверенностью, радостью и активизирует стремление к финансовому росту.
Лев
Рекомендуемый кристалл: изумруд
Финансовая энергия Львов находится под влиянием Меркурия. Изумруд усиливает логическое мышление, помогает принимать взвешенные решения и притягивает изобилие.
Дева
Рекомендуемый кристалл: жемчуг
Для Дев, находящихся под покровительством Венеры, подходит жемчуг – символ уравновешенности и внутреннего покоя. Он способствует уверенности и стабильному продвижению в финансовых вопросах.
Весы
Рекомендуемый кристалл: красный гранат
Весами управляет энергия Марса. Красный гранат помогает им проявить решимость, активизирует волю и направляет к достижению материального успеха.
Скорпион
Рекомендуемый кристалл: лазурит
Финансовая энергия Скорпионов находится под влиянием Юпитера. Лазурит помогает укрепить интуицию, развивает мудрость и способствует притяжению роскоши.
Стрелец
Рекомендуемый кристалл: дымчатый кварц
Сатурн оказывает влияние на зону финансов у Стрельцов. Дымчатый кварц очищает от негативных установок, укрепляет целеустремленность и помогает сосредоточиться на долгосрочных целях.
Козерог
Рекомендуемый кристалл: содалит
Уран управляет финансовой перспективой Козерогов. Содалит усиливает проницательность, пробуждает мышление и способствует принятию практичных решений, ведущих к материальному росту.
Водолей
Рекомендуемый кристалл: селенит
Селенит связан с влиянием Нептуна, который определяет финансовую сферу Водолеев. Кристалл способствует интуитивному восприятию и очищению от ментальных блоков, мешающих финансовому потоку.
Рыбы
Рекомендуемый кристалл: яшма
Венера покровительствует Рыбам в вопросах материального достатка. Яшма помогает развивать сердечные связи, укрепляет уверенность и привлекает изобилие в жизнь представителей этого знака.
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