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12.04.2025, 09:46

Какие камни помогают привлечь богатство каждому знаку зодиака

Новости Мира 0 859

Астролог Макайла МакРей рассказала, как ювелирные камни могут повлиять на финансовое благополучие в зависимости от знака зодиака. По её словам, каждый кристалл имеет свою энергетическую вибрацию и способен активизировать материальный поток, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Астролог Макайла МакРей в материале для журнала Parade объяснила, как с помощью кристаллов можно притянуть финансовое изобилие. По её словам, магия камней основывается на энергетической настройке и намерении. Правильно подобранный минерал может не только украсить образ, но и активизировать денежную энергию.

Овен

Рекомендуемый кристалл: розовый кварц

Финансовая энергия Овнов связана с влиянием Венеры. Розовый кварц – минерал, отвечающий за любовь и открытость, – помогает Овнам развивать внутренний потенциал и практичность.

Телец

Рекомендуемый кристалл: флюорит

Финансовая сфера Тельцов находится под управлением Меркурия. Флюорит способствует ментальной ясности, улучшает концентрацию и помогает принимать рациональные решения, что, в свою очередь, влияет на рост материального достатка.

Близнецы

Рекомендуемый кристалл: лунный камень

Лунный камень гармонирует с лунной энергией, которая оказывает влияние на зону финансов у Близнецов. Он усиливает интуицию, стабилизирует эмоциональное состояние и помогает обрести финансовую устойчивость.

Рак

Рекомендуемый кристалл: цитрин

Цитрин, солнечный камень, идеально подходит Ракам, чья денежная энергия связана с Солнцем. Этот минерал наполняет уверенностью, радостью и активизирует стремление к финансовому росту.

Лев

Рекомендуемый кристалл: изумруд

Финансовая энергия Львов находится под влиянием Меркурия. Изумруд усиливает логическое мышление, помогает принимать взвешенные решения и притягивает изобилие.

Дева

Рекомендуемый кристалл: жемчуг

Для Дев, находящихся под покровительством Венеры, подходит жемчуг – символ уравновешенности и внутреннего покоя. Он способствует уверенности и стабильному продвижению в финансовых вопросах.

Весы

Рекомендуемый кристалл: красный гранат

Весами управляет энергия Марса. Красный гранат помогает им проявить решимость, активизирует волю и направляет к достижению материального успеха.

Скорпион

Рекомендуемый кристалл: лазурит

Финансовая энергия Скорпионов находится под влиянием Юпитера. Лазурит помогает укрепить интуицию, развивает мудрость и способствует притяжению роскоши.

Стрелец

Рекомендуемый кристалл: дымчатый кварц

Сатурн оказывает влияние на зону финансов у Стрельцов. Дымчатый кварц очищает от негативных установок, укрепляет целеустремленность и помогает сосредоточиться на долгосрочных целях.

Козерог

Рекомендуемый кристалл: содалит

Уран управляет финансовой перспективой Козерогов. Содалит усиливает проницательность, пробуждает мышление и способствует принятию практичных решений, ведущих к материальному росту.

Водолей

Рекомендуемый кристалл: селенит

Селенит связан с влиянием Нептуна, который определяет финансовую сферу Водолеев. Кристалл способствует интуитивному восприятию и очищению от ментальных блоков, мешающих финансовому потоку.

Рыбы

Рекомендуемый кристалл: яшма

Венера покровительствует Рыбам в вопросах материального достатка. Яшма помогает развивать сердечные связи, укрепляет уверенность и привлекает изобилие в жизнь представителей этого знака.

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