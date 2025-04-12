Бои UFC впервые проведут в Азербайджане

Впервые в истории Азербайджан станет площадкой для турнира UFC. Мероприятие пройдёт в столице страны – Баку, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: UFC

Азербайджан в ближайшее время впервые примет у себя турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) – одного из самых престижных бойцовских соревнований в мире. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на министра молодежи и спорта страны Фарида Гаибова.

Как отметил глава ведомства, проведение турнира в Баку – важное событие не только для спортивного сообщества, но и для всей страны. По его словам, это шаг в сторону укрепления международного имиджа Азербайджана и подтверждение его лидерства в регионе в сфере организации масштабных мероприятий.

Президент UFC Дана Уайт, комментируя предстоящее событие, выразил уверенность в успешном проведении турнира. Он подчеркнул, что Баку уже имеет опыт организации международных спортивных мероприятий высокого уровня.