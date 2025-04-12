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12.04.2025, 12:30

Назван самый вредный тип наушников

Новости Мира 0 462

Медики предупредили о потенциальной опасности внутриканальных наушников для слуха, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Врачи назвали внутриканальные наушники наиболее опасными для слуха. Как рассказала оториноларинголог Лариса Вылегжанина в интервью «Газете.Ru», этот тип устройств вставляется непосредственно в слуховой проход и находится в непосредственной близости от барабанной перепонки, что может увеличить риск её повреждения.

По словам специалиста, именно тип наушников имеет решающее значение для здоровья слуха. В отличие от внутриканальных моделей, накладные и полноразмерные наушники считаются более безопасными, так как они не создают сильного давления на внутренние структуры уха.

Вылегжанина также рекомендовала использовать устройства с функцией активного шумоподавления. Такие модели особенно полезны в условиях внешнего шума – они позволяют слушать музыку на комфортной громкости, не прибегая к её увеличению до потенциально опасных уровней.

«Наушники с шумоподавлением – это хороший выбор для тех, кто часто слушает музыку в транспорте или других шумных местах. Благодаря подавлению внешнего звука человек может снизить громкость, сохранив при этом качество прослушивания», - пояснила врач.

Она напомнила, что продолжительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к снижению слуха. Рекомендуемая норма – не более 60 минут подряд на уровне громкости до 60 процентов. После этого желательно делать перерыв продолжительностью 5-10 минут.

Также Вылегжанина предупредила, что появление звона, шума в ушах или затруднения в различении речи и звуков после прослушивания музыки – это тревожные сигналы. Такие симптомы могут свидетельствовать о повреждении слуха, и в этом случае следует как можно скорее обратиться к специалисту.

Врач посоветовала избегать прослушивания музыки в шумной обстановке, где обычно приходится увеличивать громкость, и регулярно проверять слух, особенно если наушники используются ежедневно. Для дополнительной безопасности можно воспользоваться мобильными приложениями, которые помогают отслеживать уровень громкости и длительность прослушивания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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