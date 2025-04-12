Шоу «Беременна в 16» могут запретить

Сенатор Юлия Лазуткина выступила с инициативой о запрете телепередачи «Беременна в 16», переименованной позже в «Мама в 16». По её мнению, подобный контент может негативно сказаться на молодежной аудитории и противоречит задачам демографической политики, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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По данным газеты «Ведомости», в Совете Федерации Российской Федерации прозвучало предложение о запрете телевизионного шоу «Беременна в 16» (впоследствии переименованного в «Мама в 16»). С соответствующей инициативой выступила заместитель председателя комитета по социальной политике Юлия Лазуткина.

В ходе открытого диалога с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Григорием Гуровым сенатор отметила, что власти страны в настоящее время работают над совершенствованием демографической политики. Однако, по её мнению, в этом процессе важно сохранять определённые этические границы.

У нас официально идет программа «Беременна в 16». Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу, - сказала Лазуткина.

Сенатор выразила обеспокоенность тем, что проект может способствовать нормализации подростковой беременности. По её словам, девушки, не достигшие совершеннолетия, зачастую не готовы к материнству и не способны полноценно воспитать достойного гражданина.

Инициативу Лазуткиной поддержала также председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.