«Ответка»: Китай повысил пошлины на американские товары до 125%

С 12 апреля Китай ввёл повышенные пошлины на продукцию из США, доведя их ставку до 125%. Решение стало ответом на действия Вашингтона, которые Пекин расценил как нарушение международных торговых норм, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Правительство Китая с 12 апреля 2025 года увеличило дополнительные пошлины на ряд американских товаров до 125%. Соответствующее уведомление было опубликовано 11 апреля на официальном сайте Министерства финансов КНР.

В сообщении отмечается, что ставка пошлин на продукцию из США скорректирована с прежнего уровня в 84% до 125%. Китайские власти пояснили, что это ответная мера на недавние шаги США и подчеркнули, что действия американской стороны противоречат международным торговым правилам и здравому смыслу.

Решение Пекина последовало за указом президента США Дональда Трампа от 10 апреля 2025 года, согласно которому пошлины на китайские товары были повышены до 145%. Такой шаг, как отметил Трамп, стал реакцией на так называемый «фентаниловый кризис».

Ранее, 9 апреля, глава Белого дома объявил о 90-дневной отсрочке введения новых тарифов для стран, которые не предпринимали ответных шагов против США. В то же время уже 2 апреля Трамп заявил о введении «взаимных пошлин» для целого ряда государств.

Согласно этой политике, для Казахстана был установлен тариф в размере 27%. Подобные меры затронули и крупные компании: в частности, японская автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность переноса части производства на территорию США, чтобы смягчить последствия от новых ограничений.