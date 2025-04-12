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12.04.2025, 16:37

Названа поза для сна, за которую спина точно не скажет спасибо

Новости Мира 0 497

Медики не рекомендуют спать на животе – эта поза может спровоцировать боли в спине, шее и онемение рук. Эксперт объяснил, почему это положение считается самым неблагоприятным для здоровья позвоночника, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Поза сна на животе признана специалистами одной из самых вредных для здоровья позвоночника. Об этом рассказал невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин.

По словам эксперта, в положении лёжа на животе основная нагрузка приходится на середину туловища. Это может привести к неестественному прогибу поясничного отдела и выпрямлению природных изгибов позвоночника, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт и хронические боли в спине.

Кроме того, во сне на животе увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника. Мышцы шеи вынужденно растягиваются, что провоцирует напряжение и может стать причиной болей в области шеи и плеч.

Николай Ильин также отметил, что многие люди в такой позе поднимают руки вверх или кладут их под подушку. Это вызывает натяжение боковых мышц шеи и может привести к нарушению кровообращения и сдавливанию нервных окончаний, в результате чего появляются покалывания или онемение в руках.

Отдельного внимания заслуживает и влияние такой позы на кожу лица. Прижимающееся к подушке лицо подвергается механическому воздействию, что со временем может способствовать образованию морщин.

Тем, кто не готов отказаться от сна на животе, врач дал несколько рекомендаций по снижению вреда. Он советует выбирать более жёсткий матрас, отказаться от высокой подушки или заменить её на максимально тонкую. Кроме того, можно использовать дополнительную тонкую подушку под область таза – это поможет сохранить естественные изгибы позвоночника и уменьшить нагрузку на поясницу.

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