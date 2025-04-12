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12.04.2025, 17:52

В Узбекистане чиновник употреблял наркотики в служебном кабинете

Новости Мира 0 695

В Андижанской области возбуждено уголовное дело против чиновника, которого подозревают в употреблении наркотиков прямо в служебном кабинете. Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации фото в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Как сообщает Nuz.uz, в Андижанской области Узбекистана начато уголовное расследование в отношении чиновника, подозреваемого в употреблении наркотических веществ на рабочем месте.

Поводом для резонансного дела стали фотографии, распространившиеся в социальных сетях. На снимках человек, предположительно занимающий должность заместителя начальника Управления занятости и сокращения бедности Андижанской области, запечатлён в своём служебном кабинете с предметом, напоминающим устройство для употребления наркотиков.

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан подтвердило возбуждение уголовного дела. По предварительным данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого было изъято 0,69 грамма гашиша. Проведённая судебно-химическая экспертиза подтвердила наличие наркотического вещества.

Министерство занятости и сокращения бедности также прокомментировало ситуацию, заявив, что инцидент действительно имел место в кабинете одного из руководителей андижанского управления ведомства. Однако должность подозреваемого в официальном заявлении министерства указана не была.

Правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль. В настоящее время проводятся проверки. После ее завершения будет дана подробная информация, - говорится в официальном заявлении ведомства.

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