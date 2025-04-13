В Иране режиссёров осудили за фильм с актрисой без хиджаба

В Тегеране двое иранских режиссёров получили по 14 месяцев условного срока за сцену с женщиной без хиджаба в фильме «Мой любимый торт», передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В Исламской Республике Иран режиссёры Бехташ Санаиха и Марьям Могадам были приговорены к 14 месяцам условного заключения за создание фильма, в котором одна из актрис появляется без хиджаба, передает издание Deadline.

Согласно решению Исламского революционного суда в Тегеране, авторы киноленты признаны виновными в «пропаганде против Исламской Республики» и «создании непристойного контента». Помимо условного наказания, им также предстоит выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов, что эквивалентно примерно 1,3 миллиона российских рублей.

Фильм под названием «Мой любимый торт» был представлен публике на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2024 года. После его премьеры власти Ирана инициировали официальное расследование в отношении создателей картины.

Проект вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.