Когда ребёнку срочно нужен логопед: объясняет специалист

Логопед-дефектолог Оксана Борщева рассказала, какие признаки в речевом развитии ребёнка являются нормой, а какие сигнализируют о возможных отклонениях. Чем раньше начнётся работа со специалистом, тем выше шансы скорректировать нарушения без серьёзных последствий, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Речевое развитие – одна из самых волнующих тем для родителей маленьких детей. Почему одни малыши начинают говорить предложениями уже в два года, а другие даже в три затрудняются произносить отдельные слова? Где заканчивается индивидуальная норма и начинается повод для обращения к специалисту? На эти вопросы в интервью Газете.ру ответила логопед-дефектолог Оксана Борщева.

По словам специалиста, речь – это не только произнесение слов, но и сложный процесс, включающий формирование фонетических и грамматических навыков, умение понимать обращённую речь и строить коммуникацию.

И конечно, не все дети развиваются одинаково. Какие-то особенности их речевых навыков можно отнести к норме, другие же служат поводом для обращения к логопеду, - отметила она.

Эксперт подробно разъяснила этапы нормального речевого развития:

До 1 года малыш должен активно гулить, лепетать, реагировать на обращение по имени и на внешние раздражители.

малыш должен активно гулить, лепетать, реагировать на обращение по имени и на внешние раздражители. 1-2 года – формируются первые слова, появляются попытки повторять звуки за взрослыми.

– формируются первые слова, появляются попытки повторять звуки за взрослыми. 2-3 года – словарный запас должен превышать 50 слов, ребёнок начинает составлять простые фразы.

– словарный запас должен превышать 50 слов, ребёнок начинает составлять простые фразы. 3-4 года – ребёнок активно использует предложения, понимает простые инструкции, развивается грамматика.

– ребёнок активно использует предложения, понимает простые инструкции, развивается грамматика. 4-5 лет – речь должна быть достаточно развернутой, с правильным произношением звуков и построением фраз.

Если к какому-либо возрасту соответствующие речевые навыки не формируются, это может быть признаком отклонений. Борщева назвала конкретные «тревожные звоночки», при которых родителям стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

До года: нет лепета, отсутствует реакция на имя и звуки, слабый интерес к общению.

1-2 года: ребёнок не произносит ни одного слова, не имитирует звуки и не повторяет за взрослыми.

ребёнок не произносит ни одного слова, не имитирует звуки и не повторяет за взрослыми. 2-3 года: словарный запас меньше 50 слов, нет фраз из двух слов, ребёнок не понимает простых инструкций.

словарный запас меньше 50 слов, нет фраз из двух слов, ребёнок не понимает простых инструкций. 3-4 года: имеются трудности с произношением, ребёнок заменяет звуки (например, говорит «т» вместо «к»), плохо формулирует предложения.

имеются трудности с произношением, ребёнок заменяет звуки (например, говорит «т» вместо «к»), плохо формулирует предложения. 4-5 лет: сохраняются значительные фонетические нарушения — искажения слогов, замену звуков и отсутствие грамматических конструкций.

При этом специалист подчеркнула, что задержка речи – не всегда повод для паники, но диагностика на раннем этапе позволяет значительно облегчить дальнейшую коррекцию.

Наиболее благоприятный период для начала занятий – до 5 лет. В этом возрасте речевые зоны мозга активно развиваются, и результат от логопедической помощи будет наиболее эффективным, пояснила Борщева.

После 5 лет коррекция также возможна, но процесс может занять больше времени. С 7 лет речевые отклонения становятся более устойчивыми, и работать с ними уже гораздо сложнее. В таких случаях может потребоваться участие не только логопеда, но и нейропсихолога, а также дефектолога.