Когда ребёнку срочно нужен логопед: объясняет специалист

Логопед-дефектолог Оксана Борщева рассказала, какие признаки в речевом развитии ребёнка являются нормой, а какие сигнализируют о возможных отклонениях. Чем раньше начнётся работа со специалистом, тем выше шансы скорректировать нарушения без серьёзных последствий, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
Речевое развитие – одна из самых волнующих тем для родителей маленьких детей. Почему одни малыши начинают говорить предложениями уже в два года, а другие даже в три затрудняются произносить отдельные слова? Где заканчивается индивидуальная норма и начинается повод для обращения к специалисту? На эти вопросы в интервью Газете.ру ответила логопед-дефектолог Оксана Борщева.
По словам специалиста, речь – это не только произнесение слов, но и сложный процесс, включающий формирование фонетических и грамматических навыков, умение понимать обращённую речь и строить коммуникацию.
И конечно, не все дети развиваются одинаково. Какие-то особенности их речевых навыков можно отнести к норме, другие же служат поводом для обращения к логопеду, - отметила она.
Эксперт подробно разъяснила этапы нормального речевого развития:
Если к какому-либо возрасту соответствующие речевые навыки не формируются, это может быть признаком отклонений. Борщева назвала конкретные «тревожные звоночки», при которых родителям стоит незамедлительно обратиться к специалисту.
До года: нет лепета, отсутствует реакция на имя и звуки, слабый интерес к общению.
При этом специалист подчеркнула, что задержка речи – не всегда повод для паники, но диагностика на раннем этапе позволяет значительно облегчить дальнейшую коррекцию.
Наиболее благоприятный период для начала занятий – до 5 лет. В этом возрасте речевые зоны мозга активно развиваются, и результат от логопедической помощи будет наиболее эффективным, пояснила Борщева.
После 5 лет коррекция также возможна, но процесс может занять больше времени. С 7 лет речевые отклонения становятся более устойчивыми, и работать с ними уже гораздо сложнее. В таких случаях может потребоваться участие не только логопеда, но и нейропсихолога, а также дефектолога.
Чем раньше родители обратят внимание на тревожные признаки и начнут действовать, тем выше вероятность, что ребёнок догонит сверстников и не столкнётся с трудностями в школе, - подытожила специалист.
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