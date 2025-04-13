Фейерверки из-за стресса животных предложили запретить в Нидердандах

Власти Нидерландов намерены ввести запрет на продажу и использование фейерверков населением. Причинами стали травмы, загрязнение окружающей среды и стресс у животных – больше половины граждан поддерживают инициативу, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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По информации «Европульса», правительство Нидерландов рассматривает возможность полного запрета на продажу и использование фейерверков частными лицами.

Инициатива объясняется рядом факторов, включая угрозу здоровью людей, негативное влияние на экологию и безопасность животных. Ежегодно десятки жителей получают ожоги, травмы глаз и другие повреждения от неправильно использованной пиротехники. Кроме того, врачи и экологи обращают внимание на то, что при взрывах фейерверков в воздух выбрасываются токсичные вещества, которые оседают в почве и загрязняют окружающую среду.

Отдельной проблемой остаются громкие звуки: они вызывают сильный стресс у домашних и диких животных. В ответ на это в 19 городах, включая Амстердам, уже действуют местные запреты на запуск пиротехники. Однако без общенационального закона их реализация оказывается затруднительной.

Примечательно, что поддержка инициативы среди населения высокая – более 50% жителей страны согласны с необходимостью ужесточения правил. При этом традиция запуска фейерверков в новогоднюю ночь по-прежнему остаётся популярной.

Ранее в Нидерландах профессиональные фейерверки уже приравняли к оружию, и за их хранение без специального разрешения может быть назначено тюремное заключение.

Если законопроект будет одобрен, на его реализацию уйдёт около полутора лет. За это время предстоит решить ряд важных вопросов: компенсация убытков предпринимателям, работавшим в сфере продажи пиротехники, а также ужесточение контроля за нелегальным ввозом фейерверков.

Таким образом, в ближайший новогодний праздник запуск салютов ещё будет возможен, однако в будущем традиция может уйти в прошлое.