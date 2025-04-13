Президент США Дональд Трамп предложил почти вдвое сократить финансирование научных программ NASA в 2026 году. По проекту бюджета, расходы на научные исследования могут снизиться с 7,3 до 3,9 миллиарда долларов. Это может привести к отмене или задержке ключевых миссий, включая запуск телескопа Nancy Grace Roman и доставку образцов с Марса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bloomberg.

Фото pixabay.com

Согласно представленным данным, объем средств, выделяемых на научные исследования, планируется сократить почти на 47 процентов — с 7,3 миллиарда до 3,9 миллиарда долларов.

Наиболее значительные сокращения коснутся направления астрофизики, чей бюджет может быть урезан почти на 70 процентов. Также вдвое может быть сокращено финансирование космических миссий. Под угрозой оказались такие важные проекты, как запуск нового космического телескопа Nancy Grace Roman, намеченный на осень 2026 года, а также миссия по доставке образцов марсианского грунта.

Илон Маск, глава компании SpaceX, выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий такого решения. Он подчеркнул, что, хотя поддерживает научные инициативы, не может комментировать внутренние бюджетные процессы NASA, так как его компания выступает подрядчиком агентства.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп выдвинул на пост главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана, известного своими инициативами по развитию миссий на Луну и Марс. Однако резкое сокращение бюджета может поставить под сомнение реализацию этих амбициозных планов.

В самом NASA подтвердили получение проекта бюджета и сообщили, что уже начали его внутреннее рассмотрение. Окончательное решение по расходам агентства будет принято после обсуждения в Конгрессе США.

Сокращение финансирования может негативно сказаться на будущем американских космических исследований и международном научном сотрудничестве. Реализация межпланетных миссий требует долгосрочных инвестиций и стабильного бюджета, без которых сохранить лидерство в освоении космоса будет крайне сложно.