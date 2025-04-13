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13.04.2025, 09:15

Штормовое предупреждение в Китае: рекомендации для жителей с весом менее 50 кг

Новости Мира 0 1 280

Власти Китая обратились к гражданам с рекомендацией не выходить на улицу при весе менее 50 килограммов из-за сильных порывов ветра. В Пекине впервые за десять лет объявлено штормовое предупреждение оранжевого уровня. Скорость ветра в некоторых районах достигает 41,4 метра в секунду, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Государственный метеорологический центр Китая объявил оранжевый уровень тревоги в связи со штормовыми ветрами в северных регионах страны. В Пекине утром субботы зафиксированы порывы ветра от 13,9 до 24,4 метра в секунду, а в горных районах — до 41,4 метра в секунду.​

Власти призвали жителей, особенно тех, чей вес менее 50 килограммов, воздержаться от выхода на улицу, чтобы избежать возможных травм. Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам не покидать дома без необходимости, избегать нахождения под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями и большими деревьями.​

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице временно закрыты парки и храмовые комплексы, приостановлено движение поездов на некоторых высокоскоростных железнодорожных линиях. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о погодных условиях: красный обозначает наивысший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий

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