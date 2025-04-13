Вербное воскресенье 2025: что можно и нельзя делать в светлый праздник

В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля — в последнее воскресенье перед Пасхой. Этот день, посвящённый Входу Господню в Иерусалим, символизирует наступление весны и духовного обновления. В храмах проходят особые службы, а верующие освящают веточки вербы и проводят время в кругу семьи, сообщает Lada.kz .

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Вербное воскресенье — один из важнейших дней в православном календаре. В 2025 году он приходится на 13 апреля и традиционно отмечается за неделю до Пасхи. Этот праздник напоминает о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, когда жители города приветствовали его пальмовыми ветвями и одеждами, устилая ими путь.

В православной традиции вместо пальмовых ветвей используются веточки вербы — первого растения, которое зацветает весной. Главный ритуал праздника — их освящение в храме. Уже накануне вечером проводятся особые богослужения, читаются молитвы, а вербы окропляют святой водой. В сам день праздника освящение повторяется после литургии.

Что принято делать в Вербное воскресенье:

Посетить церковь — принять участие в богослужении и обряде освящения вербы. Провести время с семьёй — это день, когда принято собираться за столом с близкими. Приготовить праздничный обед — несмотря на продолжающийся пост, допускаются рыба, растительное масло и немного вина. Сделать доброе дело — помочь нуждающимся, подать милостыню, проявить милосердие. Украшать дом — использовать освящённые веточки вербы в качестве оберега, оформить жилище в весеннем стиле.

Что не рекомендуется в этот день:

Физическая работа — стоит воздержаться от стирки, уборки, огородных дел и шитья. Ссоры и конфликты — важно сохранять спокойствие, избегать ругани и негатива. Шумные развлечения — неуместны вечеринки, громкая музыка и бурные гулянья. Неправильное обращение с вербой — освящённые веточки нельзя выбрасывать. Их следует хранить в доме до следующего года или сжечь перед новым освящением.

Праздник Вербного воскресенья не только напоминает о библейских событиях, но и помогает каждому человеку настроиться на внутреннее обновление и подготовиться к Пасхе в духовной тишине и благости.