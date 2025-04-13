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13.04.2025, 12:30

Почему голод делает невкусную еду вкусной: объяснение нейробиологов

Новости Мира 0 293

Голод способен превратить обычную и даже неприятную на вкус еду в нечто аппетитное. Ученые из Японии выяснили, что особые нейроны в мозге активизируют тягу к сладкому и подавляют чувствительность к горькому. Эти процессы регулируются гормоном AgRP, который напрямую влияет на пищевое поведение, сообщает  Lada.kz. со сылкой на nkj.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Многие слышали выражение «голод — лучший повар». Как выяснили нейробиологи, в этом устойчивом выражении кроется реальный физиологический механизм: при голоде наш мозг действительно начинает воспринимать еду по-другому. Даже невкусная пища может показаться сладкой и приятной — и это связано с работой определенных нейронов.

Исследование, проведенное учеными из Токийского университета и других научных центров Японии, показало, что нейроны, синтезирующие гормон AgRP (Agouti-related protein), играют ключевую роль в формировании вкусовых предпочтений на фоне голода. AgRP, также известный как «гормон аппетита», отвечает за стимуляцию чувства голода и снижение обмена веществ, способствуя восстановлению энергетических запасов.

В рамках экспериментов мышей лишали пищи, а затем предлагали различные по вкусу продукты. Голодные животные охотнее ели сладкое и гораздо спокойнее реагировали на горькие продукты, которые в нормальных условиях вызывали бы у них отвращение.

Исследователи также выяснили, что AgRP-нейроны отправляют сигналы в латеральное гипоталамическое поле, откуда они далее передаются в две зоны: ядра перегородки мозга и поводок. В ядрах перегородки активируется тяга к сладкому, а в области поводка — снижается чувствительность к горькому.

Объяснение таких изменений логично с точки зрения выживания: сладкие продукты — источник быстрых калорий, а значит, организм старается их распознать и принять в первую очередь. Горечь, наоборот, сигнализирует об опасности (во многих токсинах есть горький вкус), но в условиях голода мозг готов «закрыть глаза» даже на потенциально опасную пищу.

Авторы исследования предполагают, что эти механизмы могут иметь отношение к различным метаболическим заболеваниям. Например, у людей с диабетом может быть повышена активность нейронов, усиливающих тягу к сладкому. Если научиться контролировать эти сигналы, возможно, удастся скорректировать пищевые привычки и улучшить обмен веществ.

Таким образом, голод не просто усиливает желание поесть, а изменяет само восприятие вкуса — механизм, который может стать важным направлением в нейромедицинских исследованиях и лечении нарушений пищевого поведения.

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