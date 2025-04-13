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13.04.2025, 13:04

Почему стиральная машина не отстирывает: вы, возможно, путаете отсеки

Новости Мира 0 462

Многие люди годами неправильно используют отсеки в стиральной машине, что снижает качество стирки и может привести к поломке техники. Каждый отсек в лотке имеет своё назначение — и путаница между ними чревата последствиями. Разбираемся, куда и когда нужно засыпать порошок, наливать кондиционер и как ухаживать за лотком, сообщает Lada.kz со ссылкой на progorodnsk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Стиральная машина — незаменимая техника в быту, однако далеко не все знают, как правильно пользоваться её лотком для моющих средств. Как правило, он состоит из трёх отсеков, каждый из которых предназначен для конкретного этапа стирки.

Назначение отсеков:

  • I (римская единица) — отсек для предварительной стирки. Используется, если выбран режим замачивания или удаление сильных загрязнений.

  • II (римская двойка) — основной отсек, в который заливают жидкое или засыпают порошкообразное средство для основной стирки.

  • Символ в виде цветка, снежинки или звезды — предназначен для кондиционера, ополаскивателя или антистатика. Средство подаётся на последнем этапе цикла для смягчения ткани и удаления остатков порошка.

Почему важно не перепутать отсеки:

Засыпав порошок не в тот отсек, можно столкнуться с тем, что машина просто не использует его вовремя. Например, кондиционер, попав в основной отсек, не сработает должным образом, а порошок из отсека предварительной стирки окажется в барабане слишком поздно. Это не только ухудшит результат, но и может привести к засору лотка.

Уход за лотком:

Лоток для моющих средств требует регулярной чистки. Остатки порошка, кондиционера и влага создают благоприятную среду для появления плесени, налёта и неприятного запаха. Это может снизить эффективность стирки и повлиять на работу всей системы подачи воды.

Рекомендации по уходу:

  • Промывать лоток после нескольких стирок под тёплой водой, используя мягкую губку или зубную щетку.

  • При наличии функции самоочистки — запускать её раз в месяц.

  • Для удаления загрязнений можно замочить лоток в растворе воды с уксусом или лимонной кислотой.

  • Не забывайте чистить не только сам лоток, но и его посадочное место внутри машины.

Правильное использование стиральной машины — это не только чистая одежда, но и продление срока службы техники. Понимание того, как работают отсеки, поможет избежать ошибок, экономить средства и сделать стирку более эффективной.

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