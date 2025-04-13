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13.04.2025, 13:17

Ефремов может быть не готов к жизни на свободе: психолог забила тревогу

Новости Мира 0 834

Актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению, может столкнуться с серьезными психологическими последствиями, связанными с пребыванием в заключении. Об этом заявила психолог Светлана Герман, выразив обеспокоенность состоянием его психического здоровья.

Михаил Ефремов освобожденный из колонии у свого дома в Плотниковом переулке. / Ксения Григорьева / АиФ
Михаил Ефремов освобожденный из колонии у свого дома в Плотниковом переулке. / Ксения Григорьева / АиФ

Возможный ПТСР после освобождения

По словам специалиста, пребывание в местах лишения свободы, особенно в течение длительного срока, нередко приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Ефремов провел в заключении около пяти лет, и, как отмечает Герман, этот срок способен оказать глубокое и зачастую необратимое влияние на личность.

«Даже несколько месяцев за решеткой могут изменить человека, а пять лет — это срок, после которого психика может нуждаться в длительном восстановлении», — подчеркнула она.

Психолог добавила, что Ефремов может испытывать постоянную тревогу, чувство страха, дезориентации, а также страдать от панических атак. Причиной таких реакций становится жизнь в условиях постоянной опасности, к которой вынуждены привыкать заключенные.

Поддержка специалистов необходима

Светлана Герман настоятельно рекомендовала не оставлять актера без квалифицированной помощи. По ее мнению, в подобных ситуациях требуется сопровождение профильного психолога, который поможет бывшему заключенному адаптироваться к жизни на свободе и справиться с возможными последствиями травмы.

Возвращение на свободу под прицелом камер

9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии, расположенной в Белгородской области. Уже вскоре он оказался под пристальным вниманием прессы: журналисты дежурили у его дома и даже пытались заглянуть в пакеты с доставкой, которую заказывал актер и его близкие.

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