Татьяне Навке исполнилось 50 лет: как сегодня живет звезда льда и супруга Дмитрия Пескова

13 апреля известной российской фигуристке, олимпийской чемпионке Татьяне Навке исполняется 50 лет. За плечами у нее не только блестящая спортивная карьера, но и успешный бизнес, участие в шоу и брак с одним из самых заметных политических деятелей страны — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU

Фото: tatiana_navka / Instagram

Спортивный путь и олимпийское золото

Широкую известность Татьяна Навка приобрела в начале 2000-х годов, выступая в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым. В 2003 году пара завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, после чего последовал череда ярких побед на международных турнирах. Кульминацией их спортивной карьеры стала победа на Зимней Олимпиаде 2006 года в Турине, где российский дуэт поднялся на высшую ступень пьедестала.

Жизнь после большого спорта

Завершив карьеру профессиональной спортсменки, Навка не покинула лед. Сначала она участвовала в популярных телевизионных ледовых шоу, а затем начала организовывать собственные постановки, основав продюсерскую компанию Navka Show. По информации СМИ, в 2023 году прибыль ее компании составила порядка 40 миллионов рублей.

Отношения, ставшие достоянием общественности

Личная жизнь Татьяны Навки не раз становилась темой для обсуждения в прессе. Первый брак фигуристки с известным тренером Александром Жулиным продолжался около десяти лет. Причиной разрыва стали разные взгляды на жизнь и чрезмерная занятость обоих супругов.

Со своим нынешним супругом — Дмитрием Песковым — Навка познакомилась в 2010 году. В это время она уже завершала отношения с Жулиным. Как отмечают источники, поначалу Татьяна воспринимала Пескова исключительно как друга, однако позже между ними завязался роман. Отношения тщательно скрывались, так как тогдашний ухажёр фигуристки находился в браке.

Летом 2015 года состоялась их свадьба. В интервью Навка не раз говорила о том, насколько ценит в супруге такие качества, как пунктуальность, ответственность и умение создавать уютную атмосферу рядом. Несмотря на плотные рабочие графики, супруги, по её словам, находят время друг для друга.

Личное и публичное

Сегодня Татьяна Навка — не только олимпийская чемпионка и продюсер, но и мама, супруга, общественная личность. Она признаётся, что иногда её занятость мешает поддерживать связь даже с близкими подругами. Недавно она рассказала, как одна из них обиделась, назвав её «зазнавшейся», так как не могла дозвониться до неё в течение нескольких дней.

Справка

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в городе Днепр (ранее — Днепропетровск, Украина). Сегодня она отмечает свой 50-летний юбилей.