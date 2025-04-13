Назван самый полезный для головного мозга напиток: проверено наукой

Ученые подтвердили, что зеленый чай оказывает благотворное влияние на когнитивные функции и способствует защите мозга от возрастных изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pixabay

Здоровье мозга можно поддерживать не только с помощью витаминов и медицинских препаратов, но и при помощи доступных природных средств. Одним из таких является зеленый чай — напиток, который, как доказали ученые, положительно влияет на работу головного мозга и общее самочувствие.

Научное обоснование пользы

Исследование, проведенное специалистами университетской клиники Базеля (University Hospital Basel), показало, что регулярное употребление качественного зеленого чая способствует улучшению когнитивных функций — таких как память, внимание и способность к концентрации.

В отличие от кофе, эффект от зеленого чая носит долговременный характер. Исследователи отметили, что концентрация внимания сохраняется надолго, а не только на короткое время после употребления напитка.

Природная защита мозга

Зеленый чай также помогает замедлить возрастные изменения в работе нервной системы. Обнаружено, что содержащиеся в нем активные вещества защищают нейроны и поддерживают их функциональность.

Одним из ключевых компонентов является аминокислота L-теанин. Она способствует состоянию так называемой «спокойной бодрости» — при котором мозг сохраняет активность без перегрузки и усталости. Это позволяет человеку работать эффективно, не испытывая напряжения и утомления.

Безопасность и отсутствие привыкания

Одним из преимуществ зеленого чая является его мягкое действие на организм. В отличие от кофе, он не вызывает резких скачков давления, сердцебиения или перевозбуждения. Также напиток не вызывает зависимости, что делает его безопасным даже при регулярном употреблении.

Кроме того, зеленый чай практически не имеет противопоказаний и может использоваться как доступное и эффективное средство поддержки умственной активности и общего тонуса.