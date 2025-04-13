WhatsApp получил 12 новых функций: масштабное обновление

В апреле 2025 года мессенджер WhatsApp представил масштабное обновление, включающее дюжину новых функций. Обновления затронули как повседневное общение, так и администрирование каналов. Среди главных новшеств — автоматическая расшифровка голосовых сообщений, режим "Highlights" и улучшения для видеозвонков, сообщает Lada.kz со ссылкой на gadgetpage.ru

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Что нового в чатах и группах

Отображение онлайн-статуса в группах

Теперь участники групповых чатов могут видеть, кто из собеседников в сети. Онлайн-статус отображается в верхней части экрана, что особенно удобно для крупных сообществ.

Режим «Highlights» (Выделенное)

Новый режим позволяет сократить количество уведомлений. Пользователь будет получать только важные сообщения — например, когда его упомянули в чате, ответили на его сообщение или написал один из избранных контактов.

Создание событий прямо в чате

В чате теперь можно создать событие с указанием времени начала и окончания, отправкой приглашений и функцией подтверждения участия (варианты: «да», «нет», «возможно»). Событие можно закрепить в верхней части переписки.

Интерфейс и функции для звонков

Повтор реакции на эмодзи

Теперь можно одним касанием повторить уже использованную кем-то реакцию на сообщение.

Встроенный сканер документов (iOS)

Владельцы iPhone получили возможность сканировать документы без сторонних приложений. Встроенный инструмент позволяет обрезать и редактировать изображение перед отправкой.

WhatsApp как основное приложение (iOS)

В ряде стран появилась возможность назначить WhatsApp основным приложением для звонков и обмена сообщениями.

Масштабирование видеозвонков

Пользователи iOS могут использовать жест «щипка», чтобы увеличивать изображение во время видеосвязи.

Добавление участников в звонок

К текущему звонку теперь можно присоединять новых участников напрямую из чата, не прерывая разговор.

Автоматическое улучшение качества до HD

При наличии стабильного интернет-соединения качество видеозвонков автоматически повышается до HD без необходимости ручных настроек.

Новые инструменты для администраторов каналов

Короткие видеопосты

Теперь администраторы каналов могут публиковать короткие видеоролики продолжительностью до 60 секунд — формат подходит для объявлений и кратких обращений к аудитории.

QR-коды для каналов

WhatsApp автоматически генерирует QR-код для каждого канала. Его можно использовать для распространения через социальные сети, мессенджеры и даже на печатной продукции.

Главная новинка — расшифровка голосовых сообщений

Функция транскрипции позволяет преобразовывать голосовые сообщения в текст. Это особенно полезно в шумной обстановке, а также для пользователей с нарушениями слуха или предпочитающих текстовую информацию.

Особенности функции:

На Android поддерживаются языки: русский, английский, испанский, португальский, хинди.

На iOS — доступен расширенный перечень языков, включая арабский и китайский.

Как включить:

Перейти в раздел Настройки → Чаты → активировать опцию Расшифровка голосовых сообщений. Удержать голосовое сообщение и выбрать пункт Транскрибировать.

Важно, чтобы язык голосового сообщения соответствовал установленному языку приложения. При сильных помехах в записи или отсутствии поддержки языка, транскрипция может быть недоступна.