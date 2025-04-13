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13.04.2025, 15:22

WhatsApp получил 12 новых функций: масштабное обновление

Новости Мира 0 373

В апреле 2025 года мессенджер WhatsApp представил масштабное обновление, включающее дюжину новых функций. Обновления затронули как повседневное общение, так и администрирование каналов. Среди главных новшеств — автоматическая расшифровка голосовых сообщений, режим "Highlights" и улучшения для видеозвонков, сообщает Lada.kz со ссылкой на gadgetpage.ru

Фото: freepik
Фото: freepik

Что нового в чатах и группах

  • Отображение онлайн-статуса в группах
    Теперь участники групповых чатов могут видеть, кто из собеседников в сети. Онлайн-статус отображается в верхней части экрана, что особенно удобно для крупных сообществ.

  • Режим «Highlights» (Выделенное)
    Новый режим позволяет сократить количество уведомлений. Пользователь будет получать только важные сообщения — например, когда его упомянули в чате, ответили на его сообщение или написал один из избранных контактов.

  • Создание событий прямо в чате
    В чате теперь можно создать событие с указанием времени начала и окончания, отправкой приглашений и функцией подтверждения участия (варианты: «да», «нет», «возможно»). Событие можно закрепить в верхней части переписки.

Интерфейс и функции для звонков

  • Повтор реакции на эмодзи
    Теперь можно одним касанием повторить уже использованную кем-то реакцию на сообщение.

  • Встроенный сканер документов (iOS)
    Владельцы iPhone получили возможность сканировать документы без сторонних приложений. Встроенный инструмент позволяет обрезать и редактировать изображение перед отправкой.

  • WhatsApp как основное приложение (iOS)
    В ряде стран появилась возможность назначить WhatsApp основным приложением для звонков и обмена сообщениями.

  • Масштабирование видеозвонков
    Пользователи iOS могут использовать жест «щипка», чтобы увеличивать изображение во время видеосвязи.

  • Добавление участников в звонок
    К текущему звонку теперь можно присоединять новых участников напрямую из чата, не прерывая разговор.

  • Автоматическое улучшение качества до HD
    При наличии стабильного интернет-соединения качество видеозвонков автоматически повышается до HD без необходимости ручных настроек.

Новые инструменты для администраторов каналов

  • Короткие видеопосты
    Теперь администраторы каналов могут публиковать короткие видеоролики продолжительностью до 60 секунд — формат подходит для объявлений и кратких обращений к аудитории.

  • QR-коды для каналов
    WhatsApp автоматически генерирует QR-код для каждого канала. Его можно использовать для распространения через социальные сети, мессенджеры и даже на печатной продукции.

Главная новинка — расшифровка голосовых сообщений

Функция транскрипции позволяет преобразовывать голосовые сообщения в текст. Это особенно полезно в шумной обстановке, а также для пользователей с нарушениями слуха или предпочитающих текстовую информацию.

Особенности функции:

  • На Android поддерживаются языки: русский, английский, испанский, португальский, хинди.

  • На iOS — доступен расширенный перечень языков, включая арабский и китайский.

Как включить:

  1. Перейти в раздел НастройкиЧаты → активировать опцию Расшифровка голосовых сообщений.

  2. Удержать голосовое сообщение и выбрать пункт Транскрибировать.

Важно, чтобы язык голосового сообщения соответствовал установленному языку приложения. При сильных помехах в записи или отсутствии поддержки языка, транскрипция может быть недоступна.

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