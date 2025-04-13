В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху: мнение священника

Окрашивание яиц — одна из главных пасхальных традиций, но не все цвета подходят для светлого праздника. Священник Евгений Гнатенко рассказал, какие оттенки считаются нежелательными и почему. Он также объяснил символику популярных цветов и дал советы по натуральному окрашиванию, сообщает Lada.kz со ссылкой на ncrim.ru .

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Пасха — один из самых почитаемых праздников у православных христиан, и окрашивание яиц занимает в нём особое место. Этот обряд символизирует Воскресение Христа и наполнен глубокой духовной символикой. Однако выбор цвета для окрашивания имеет значение, о чём напомнил религиовед и священник Евгений Гнатенко.

По его словам, самым уместным остаётся красный цвет и его оттенки — бордовый, алый, оранжевый. Они символизируют кровь Спасителя и победу жизни над смертью. Именно с этим цветом связана известная легенда о Марии Магдалине, которая вручила императору Тиберию белое яйцо со словами «Христос воскрес!». Император усомнился в воскрешении и сказал, что это так же невозможно, как превращение яйца в красное — и в этот момент яйцо стало алым.

В то же время есть цвета, которых желательно избегать.

«Тёмные оттенки, такие как чёрный, тёмно-коричневый или насыщенный тёмно-синий, не соответствуют светлому и радостному настроению праздника. Они могут нести негативную символику, и церковь не рекомендует использовать их для окрашивания пасхальных яиц», — отметил Гнатенко.

Тем не менее, церковь не запрещает использовать другие светлые и тёплые оттенки:

Жёлтый — символизирует солнце, радость и благополучие.

Зелёный — знак весеннего возрождения природы и обновления.

Голубой — отражает нежность, здоровье и чистоту.

Также священник посоветовал обратить внимание на натуральные способы окрашивания, которые безопасны и экологичны:

Луковая шелуха — даёт красные и золотистые оттенки;

Свекла — бордовый цвет;

Куркума — ярко-жёлтый;

Шпинат или зелёный чай — зелёные тона;

Черника или краснокочанная капуста — фиолетовые и синие оттенки.

После окрашивания яйца можно аккуратно натереть растительным маслом — это придаст им красивый блеск и завершённый вид.

Священнослужитель подчёркивает, что главное в Пасхе — это не только соблюдение традиций, но и внутреннее состояние верующего. Праздничное оформление, символика и цвета — лишь выражение глубокой радости по поводу Воскресения Христова.