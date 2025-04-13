18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.94
583.74
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.04.2025, 18:18

Как смартфон влияет на продолжительность жизни: достаточно изменить одну настройку

Новости Мира 0 318

Всего одна настройка на смартфоне может значительно повлиять на здоровье и психическое состояние человека. Канадские ученые доказали: отказ от Интернета даже на две недели способен улучшить внимание, снизить стресс и омолодить мозг на целых десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

 

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Что предложили исследователи

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого более 400 участников добровольно ограничили доступ к Интернету на своих смартфонах. На устройства было установлено специальное приложение, блокирующее выход в Сеть, при этом звонки и SMS оставались доступны.

Испытуемых разделили на две группы. Первая — сразу отключила доступ к Интернету. Вторая — пользовалась смартфоном в обычном режиме в течение первых двух недель, а затем также перешла к ограниченному режиму.

Как проходил эксперимент

В течение всего периода участники заполняли анкеты, в которых оценивались:

  • уровень устойчивого внимания,

  • психоэмоциональное состояние,

  • общее самочувствие.

Сравнение данных до, во время и после исследования показало значительные улучшения в состоянии участников, особенно у тех, кто отказался от Интернета с самого начала.

Результаты

В первой группе экранное время сократилось почти вдвое. После завершения эксперимента оно увеличилось, но все равно осталось на 15% ниже, чем до начала. Во второй группе время взаимодействия со смартфоном снизилось с 336 до 322 минут в первые две недели, а после отключения Интернета — до 190 минут, то есть на 41%.

Самым неожиданным оказался эффект на когнитивные функции. Уровень устойчивого внимания у испытуемых повысился до показателей, характерных для людей на 10 лет моложе. Также было зафиксировано улучшение настроения и общего психического состояния. Многие участники отметили снижение тревожности и стабилизацию давления.

Что это дает

Исследование подтвердило: даже краткосрочный «информационный детокс» положительно сказывается на здоровье. Отказ от постоянного онлайн-присутствия помогает не только уменьшить стресс, но и улучшить концентрацию и общее качество жизни.

Вывод:
Для ощутимого эффекта не требуется радикальных шагов — достаточно временно отключить доступ к Интернету на смартфоне, оставив только базовые функции связи. Простая мера, которую может предпринять каждый, способна улучшить самочувствие и вернуть ощущение контроля над собственной жизнью.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.