Как смартфон влияет на продолжительность жизни: достаточно изменить одну настройку

Всего одна настройка на смартфоне может значительно повлиять на здоровье и психическое состояние человека. Канадские ученые доказали: отказ от Интернета даже на две недели способен улучшить внимание, снизить стресс и омолодить мозг на целых десять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Что предложили исследователи

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого более 400 участников добровольно ограничили доступ к Интернету на своих смартфонах. На устройства было установлено специальное приложение, блокирующее выход в Сеть, при этом звонки и SMS оставались доступны.

Испытуемых разделили на две группы. Первая — сразу отключила доступ к Интернету. Вторая — пользовалась смартфоном в обычном режиме в течение первых двух недель, а затем также перешла к ограниченному режиму.

Как проходил эксперимент

В течение всего периода участники заполняли анкеты, в которых оценивались:

уровень устойчивого внимания,

психоэмоциональное состояние,

общее самочувствие.

Сравнение данных до, во время и после исследования показало значительные улучшения в состоянии участников, особенно у тех, кто отказался от Интернета с самого начала.

Результаты

В первой группе экранное время сократилось почти вдвое. После завершения эксперимента оно увеличилось, но все равно осталось на 15% ниже, чем до начала. Во второй группе время взаимодействия со смартфоном снизилось с 336 до 322 минут в первые две недели, а после отключения Интернета — до 190 минут, то есть на 41%.

Самым неожиданным оказался эффект на когнитивные функции. Уровень устойчивого внимания у испытуемых повысился до показателей, характерных для людей на 10 лет моложе. Также было зафиксировано улучшение настроения и общего психического состояния. Многие участники отметили снижение тревожности и стабилизацию давления.

Что это дает

Исследование подтвердило: даже краткосрочный «информационный детокс» положительно сказывается на здоровье. Отказ от постоянного онлайн-присутствия помогает не только уменьшить стресс, но и улучшить концентрацию и общее качество жизни.

Вывод:

Для ощутимого эффекта не требуется радикальных шагов — достаточно временно отключить доступ к Интернету на смартфоне, оставив только базовые функции связи. Простая мера, которую может предпринять каждый, способна улучшить самочувствие и вернуть ощущение контроля над собственной жизнью.