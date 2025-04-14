«У меня дома нет»: SHAMAN рассказал, почему не покупает недвижимость в России

Певец рассказал о своем образе жизни и причинах, по которым предпочитает арендовать жилье, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети SHAMAN

Известный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем SHAMAN, признался, что не владеет недвижимостью в России. Об этом он откровенно рассказал журналистам на церемонии вручения премии «Шансон года».

«Дома нет — я в турах»

SHAMAN отметил, что в настоящее время большую часть времени проводит в разъездах. Во время визитов в Москву он останавливается в гостиницах или арендует квартиры. По его словам, такой образ жизни его полностью устраивает.

«У меня дома нет. Я пока в Москве наездами бываю, потому что в турах по большей части», — прокомментировал артист.

Он также подчеркнул, что плотный гастрольный график практически не оставляет времени на длительное пребывание в столице. Постоянное жилье попросту не требуется.

Личная жизнь после развода

Осенью 2024 года SHAMAN сообщил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Как признался сам артист, сохранить брак не удалось из-за занятости: напряженный график выступлений и командировок не способствовал укреплению отношений. После расставания певец переехал в отель, где и живет по сей день.

Новая глава: SHAMAN и Екатерина Мизулина

После развода поклонники заподозрили, что у исполнителя начались новые романтические отношения. В СМИ появились слухи о связи SHAMAN с общественницей Екатериной Мизулиной.

В январе 2025 года пара была замечена вместе во время новогодних праздников, а позже — на премьере спектакля «Настоящие». В феврале SHAMAN выложил фото совместного ужина с Мизулиной, что подтвердило догадки общественности о новом романе артиста.