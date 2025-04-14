Стоматологи назвали главных врагов зубов

Зубам угрожают не только сладости, но и современные пищевые привычки. Об этом рассказали специалисты клиники «Дантистофф» в интервью изданию «Лента.ру». Стоматолог-терапевт Бахтиёр Шокиров и врач-гигиенист Никита Краснов объяснили, какие факторы чаще всего приводят к развитию кариеса и другим проблемам полости рта.

Энергетики: кислота и сахар в одном флаконе

Одним из самых агрессивных продуктов для зубов Шокиров назвал энергетические напитки. Причина в их составе: в них содержатся и сахар, и кислоты — в частности, лимонная и фосфорная. Эти вещества разрушают защитный слой зубов, ослабляя эмаль.

«Когда уровень pH во рту опускается ниже 5,5, начинается деминерализация эмали. Это делает зубы особенно уязвимыми для кариеса», — пояснил стоматолог.

Кариес, по словам Шокирова, — это результат жизнедеятельности бактериального налета, который активно питается простыми углеводами и выделяет кислоту. Если процесс не остановить, бактерии формируют мощную колонию, которая постепенно разрушает эмаль.

Гигиена и сахар: привычные, но не менее опасные

Стоматолог-гигиенист Никита Краснов дополнил, что даже при умеренном употреблении сахара недостаточная гигиена полости рта может усугубить ситуацию. Некоторые участки зубного ряда невозможно полноценно очистить самостоятельно — особенно без профессиональной помощи.

«Есть зоны, которые пациент просто физически не может вычистить до конца. В результате там скапливается налет, что со временем ведет к воспалениям и разрушению эмали», — отметил он.

Регулярные визиты к стоматологу необходимы не только для лечения, но и для профилактики. Пропуская плановые осмотры, человек рискует не заметить начало разрушительных процессов.

Что делать, если отказаться от сахара не получается?

Стоматологи советуют: если полностью исключить из рациона сладости и кислые напитки не удаётся, важно хотя бы нейтрализовать их воздействие. Сразу после употребления вредных продуктов рекомендуется прополоскать рот водой. Это поможет снизить кислотность в полости рта.

Однако врачи предостерегают: чистить зубы сразу после энергетиков или кислых напитков — опасно. Ослабленная эмаль в этот момент особенно чувствительна, и механическое воздействие щетки может только навредить. Оптимальное решение — подождать минимум полчаса перед чисткой.