«Не для приезжих»: ЛДПР призвала отобрать у нелегалов право на самозанятость

Партия выступила с инициативой запретить нарушителям миграционного режима использовать налоговый спецрежим в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инициатива ЛДПР: кому запретят работать как самозанятым

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила законодательно запретить нелегальным мигрантам оформлять статус самозанятого. Соответствующий документ, по информации издания «Известия», уже направлен на рассмотрение.

Согласно инициативе, лица, находящиеся в стране без законных оснований, не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Это положение, считают в партии, должно быть доступно исключительно тем, кто соблюдает законодательство РФ.

«Сниженная налоговая ставка создавалась в первую очередь для россиян — мастеров, специалистов, работающих на себя на благо страны, а не для малообразованных приезжих, пренебрегающих законами», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Повышение контроля: реестр мигрантов-нарушителей

Ранее, 5 февраля, правительство РФ постановило создать специальный реестр иностранных граждан, нарушивших миграционные правила. Его ведением займётся Министерство внутренних дел.

В реестр будут включены:

мигранты с просроченными документами;

лица, утратившие статус беженца;

иностранцы, уклоняющиеся от выезда из страны после отказа во въезде или депортации.

Последствия включения в реестр

Попадание в такой список будет означать серьёзные ограничения в правах на территории РФ. В частности, предусмотрены запреты на:

регистрацию браков;

открытие банковских счетов;

ведение бизнеса;

оформление самозанятости.

Контекст: самозанятость в России

Режим самозанятости — это налоговая система, предусматривающая уплату 4–6% от дохода без необходимости официального трудоустройства. Он был введён для поддержки фрилансеров, индивидуальных специалистов, мастеров и тех, кто работает без работодателя.

По мнению ЛДПР, легальные трудовые механизмы должны оставаться прерогативой добросовестных граждан и резидентов, соблюдающих миграционные и налоговые нормы.