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14.04.2025, 07:58

Прорыв в борьбе с ожирением: препарат, сохраняющий эффект похудения до трех лет

Новости Мира 0 525

Международное исследование SURMOUNT-1 подтвердило эффективность препарата тирзепатид в борьбе с лишним весом. Как сообщает издание The Guardian, результаты эксперимента, продолжавшегося почти три года, продемонстрировали не только устойчивое снижение массы тела, но и длительное сохранение достигнутого результата, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что такое тирзепатид?

Препарат выпускается американской фармацевтической компанией Eli Lilly под торговой маркой Mounjaro. Его действие основано на имитации двух кишечных гормонов — GLP-1 и GIP, которые регулируют чувство насыщения и метаболические процессы. Тирзепатид:

  • подавляет аппетит;

  • замедляет опорожнение желудка;

  • улучшает чувствительность организма к инсулину.

Как проходило исследование

В рамках клинического испытания SURMOUNT-1 участие приняли 700 добровольцев с ожирением или избыточным весом. На протяжении 179 недель (около 3,5 лет) участники получали еженедельные инъекции тирзепатида.

По итогам наблюдения пациенты были распределены на три группы по темпам похудения:

  • Стабильное снижение — в среднем потеря 9,2% массы тела;

  • Средний темп — снижение веса на 20,2%;

  • Быстрое похудение — потеря до 30,8% от исходной массы.

Каждая из указанных категорий охватывала примерно треть всех испытуемых.

Долговременный эффект

По результатам исследования:

  • 70% участников спустя три года набрали не более 5% от утраченного веса — то есть эффект похудения оказался устойчивым.

  • Однако у части пациентов спустя два года после начала терапии началась обратная прибавка массы.

Важные нюансы

Авторы подчеркивают, что несмотря на обнадеживающие итоги, исследование финансировалось самой компанией Eli Lilly, которая выпускает тирзепатид. Это может влиять на восприятие объективности данных и требует дальнейшей независимой верификации.

Когда представят официальные результаты

Подробные данные исследования планируется представить в мае 2025 года на Европейском конгрессе по проблемам ожирения, где препарат и его потенциал будут оценены экспертным сообществом.

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