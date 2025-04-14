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14.04.2025, 08:25

Врач объяснил, у кого может разбиться сердце

Новости Мира 0 595

Сильное эмоциональное потрясение может стать причиной серьезных проблем с сердцем, напоминающих инфаркт. Это состояние известно как синдром такоцубо, или синдром «разбитого сердца». О его симптомах, причинах и возможных последствиях рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Тахир Ярахмедов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Что такое синдром такоцубо?

Синдром такоцубо — это редкая форма стрессовой кардиомиопатии, при которой временно нарушается работа левого желудочка сердца. Он был впервые описан японским кардиологом Хикару Сато в 1990 году. Название заболевания связано с характерной формой сердца, которую оно приобретает при этом синдроме — она напоминает традиционную японскую ловушку для осьминогов «такоцубо».

Чаще всего заболевание развивается у пожилых женщин — около 90% зарегистрированных случаев приходится на женщин старше 60 лет. Оно возникает внезапно, на фоне сильного стресса, и по клинической картине напоминает инфаркт миокарда.

Симптомы, схожие с инфарктом

Клинические проявления синдрома такоцубо зачастую неотличимы от инфаркта:

  • острая боль в грудной клетке, отдающая в левую руку или нижнюю челюсть;

  • одышка;

  • холодный пот;

  • паническое ощущение надвигающейся беды;

  • иногда — повышение температуры тела до 37–38 °C.

Однако, в отличие от инфаркта, при такоцубо отсутствуют существенные изменения в коронарных артериях. После стабилизации эмоционального состояния пациента, функция сердца, как правило, восстанавливается.

Причины: эмоции как пусковой механизм

Главный триггер — резкое эмоциональное потрясение. Смерть близкого человека, тяжелая новость, развод, серьезная болезнь родных — все это может стать толчком к развитию синдрома.

Кардиологи отмечают, что между состоянием психики и работой сердца существует прочная связь. В этом и заключается уникальность такоцубо — сердце страдает не от физической нагрузки или атеросклероза, а от душевной боли.

Возможные осложнения и риски

Ранее считалось, что такоцубо — временное и безопасное состояние. Однако современные исследования показывают, что оно может привести к:

  • тяжелой сердечной недостаточности;

  • снижению сократительной функции левого желудочка (систолическая дисфункция);

  • гемодинамической нестабильности, опасной для жизни;

  • аритмиям — тахикардии или брадикардии.

Таким образом, синдром может представлять реальную угрозу, особенно для пожилых и ослабленных пациентов.

Диагностика: важно не перепутать с инфарктом

Для точного диагноза применяются следующие методы:

  • Эхокардиография (УЗИ сердца) — помогает визуализировать расширение левого желудочка;

  • Электрокардиограмма (ЭКГ) — фиксирует нарушения сердечного ритма;

  • Коронароангиография — исключает наличие тромбов и сужений в коронарных артериях.

Только комплексное обследование позволяет отличить синдром такоцубо от инфаркта миокарда, миокардита, ишемии или тромбоэмболии.

Лечение и прогноз

По словам Ярахмедова, при своевременной помощи прогноз при синдроме такоцубо — благоприятный. Однако важно не только устранить симптомы, но и работать с психологическими причинами, вызвавшими стресс. Без устранения эмоционального триггера возможны рецидивы.

Вывод: синдром «разбитого сердца» — это реальное заболевание, при котором сильные эмоции оказывают разрушительное воздействие на сердце. Оно требует внимательной диагностики и комплексного подхода к лечению, включая эмоциональную поддержку пациента.

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