Началась Страстная неделя-2025: что важно знать верующим перед Пасхой

С 14 по 19 апреля в православной традиции отмечается Страстная седмица — самый строгий и значимый период Великого поста. Он предваряет главный праздник христиан — Пасху, которая в 2025 году приходится на 20 апреля, сообщает Lada.kz

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Что такое Страстная неделя

Страстная неделя — это последняя седмица перед Пасхой, посвящённая воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, смерти и погребении. В эти дни православные верующие уделяют особое внимание не только воздержанию в пище, но и духовному очищению, покаянию и молитве.

Каждый день этой недели носит название Великого и наполнен глубоким символизмом, отражающим события Священного Писания.

Смысл и содержание каждого дня

Великий понедельник (14 апреля)

Вспоминаются евангельские притчи о бесплодной смоковнице и злых виноградарях, а также пророчества о Страшном суде.

Великий вторник

Верующие размышляют над речами Христа, в которых Он предостерегает о конце времен и о грядущем суде.

Великая среда

День, когда вспоминается предательство Иуды Искариота, согласившегося за 30 серебряников выдать Спасителя врагам.

Великий четверг (Чистый четверг)

Посвящён Тайной вечере, установлению Таинства Причастия и омовению ног ученикам Христом. Этот день также символизирует очищение: проводится генеральная уборка дома, начинают готовить пасхальные куличи и красить яйца.

Великая пятница

Самый скорбный день недели — день распятия и смерти Иисуса Христа. В этот день не совершается Литургия, а в храмах проходят службы с выносом Плащаницы.

Великая суббота

Воспоминание пребывания Христа во гробе. В этот день завершаются приготовления к Пасхе. Верующие несут куличи, яйца и другие праздничные угощения в церковь для освящения.

Пищевые ограничения в Страстную седмицу

Строгость поста на этой неделе достигает своего максимума:

Понедельник — разрешены только сырые овощи и фрукты, хлеб, мёд и орехи.

Вторник — пища без термической обработки и без добавления масла.

Среда — сохраняется пост без масла.

Четверг — можно приготовить пищу на огне.

Пятница — рекомендовано полное воздержание от пищи.

Суббота — разрешается разогретая еда, но без масла.

При этом церковь подчёркивает: смысл поста не в телесных лишениях, а в духовном очищении. Если строгие ограничения могут навредить здоровью, допускаются послабления.

Что можно и нельзя делать

✅ Можно и нужно:

Посещать богослужения и молиться;

Совершать дела милосердия;

Устраивать генеральную уборку (до Чистого четверга);

Готовить пасхальные угощения (с четверга);

Красить яйца и печь куличи.

❌ Нельзя:

Употреблять алкоголь, особенно в пятницу;

Развлекаться, шумно проводить время;

Работать в Великую пятницу;

Сквернословить, ссориться, проявлять гнев.

Напоминание о значении

Страстная неделя — не только завершение Великого поста, но и особое время для переосмысления своей жизни, прощения обид и внутреннего обновления. Именно духовная составляющая поста делает Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения — по-настоящему радостным и значимым событием в жизни православного человека.