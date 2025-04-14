Началась Страстная неделя-2025: что важно знать верующим перед Пасхой

С 14 по 19 апреля в православной традиции отмечается Страстная седмица — самый строгий и значимый период Великого поста. Он предваряет главный праздник христиан — Пасху, которая в 2025 году приходится на 20 апреля, сообщает Lada.kz
Страстная неделя — это последняя седмица перед Пасхой, посвящённая воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, смерти и погребении. В эти дни православные верующие уделяют особое внимание не только воздержанию в пище, но и духовному очищению, покаянию и молитве.
Каждый день этой недели носит название Великого и наполнен глубоким символизмом, отражающим события Священного Писания.
Великий понедельник (14 апреля)
Вспоминаются евангельские притчи о бесплодной смоковнице и злых виноградарях, а также пророчества о Страшном суде.
Великий вторник
Верующие размышляют над речами Христа, в которых Он предостерегает о конце времен и о грядущем суде.
Великая среда
День, когда вспоминается предательство Иуды Искариота, согласившегося за 30 серебряников выдать Спасителя врагам.
Великий четверг (Чистый четверг)
Посвящён Тайной вечере, установлению Таинства Причастия и омовению ног ученикам Христом. Этот день также символизирует очищение: проводится генеральная уборка дома, начинают готовить пасхальные куличи и красить яйца.
Великая пятница
Самый скорбный день недели — день распятия и смерти Иисуса Христа. В этот день не совершается Литургия, а в храмах проходят службы с выносом Плащаницы.
Великая суббота
Воспоминание пребывания Христа во гробе. В этот день завершаются приготовления к Пасхе. Верующие несут куличи, яйца и другие праздничные угощения в церковь для освящения.
Строгость поста на этой неделе достигает своего максимума:
Понедельник — разрешены только сырые овощи и фрукты, хлеб, мёд и орехи.
Вторник — пища без термической обработки и без добавления масла.
Среда — сохраняется пост без масла.
Четверг — можно приготовить пищу на огне.
Пятница — рекомендовано полное воздержание от пищи.
Суббота — разрешается разогретая еда, но без масла.
При этом церковь подчёркивает: смысл поста не в телесных лишениях, а в духовном очищении. Если строгие ограничения могут навредить здоровью, допускаются послабления.
✅ Можно и нужно:
Посещать богослужения и молиться;
Совершать дела милосердия;
Устраивать генеральную уборку (до Чистого четверга);
Готовить пасхальные угощения (с четверга);
Красить яйца и печь куличи.
❌ Нельзя:
Употреблять алкоголь, особенно в пятницу;
Развлекаться, шумно проводить время;
Работать в Великую пятницу;
Сквернословить, ссориться, проявлять гнев.
Страстная неделя — не только завершение Великого поста, но и особое время для переосмысления своей жизни, прощения обид и внутреннего обновления. Именно духовная составляющая поста делает Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения — по-настоящему радостным и значимым событием в жизни православного человека.
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