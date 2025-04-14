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14.04.2025, 09:54

Началась Страстная неделя-2025: что важно знать верующим перед Пасхой

Новости Мира 0 725

С 14 по 19 апреля в православной традиции отмечается Страстная седмица — самый строгий и значимый период Великого поста. Он предваряет главный праздник христиан — Пасху, которая в 2025 году приходится на 20 апреля, сообщает Lada.kz

Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock/Fotodom
Фото: Leka Sergeeva/Shutterstock/Fotodom

Что такое Страстная неделя

Страстная неделя — это последняя седмица перед Пасхой, посвящённая воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиях, смерти и погребении. В эти дни православные верующие уделяют особое внимание не только воздержанию в пище, но и духовному очищению, покаянию и молитве.

Каждый день этой недели носит название Великого и наполнен глубоким символизмом, отражающим события Священного Писания.

Смысл и содержание каждого дня

  • Великий понедельник (14 апреля)
    Вспоминаются евангельские притчи о бесплодной смоковнице и злых виноградарях, а также пророчества о Страшном суде.

  • Великий вторник
    Верующие размышляют над речами Христа, в которых Он предостерегает о конце времен и о грядущем суде.

  • Великая среда
    День, когда вспоминается предательство Иуды Искариота, согласившегося за 30 серебряников выдать Спасителя врагам.

  • Великий четверг (Чистый четверг)
    Посвящён Тайной вечере, установлению Таинства Причастия и омовению ног ученикам Христом. Этот день также символизирует очищение: проводится генеральная уборка дома, начинают готовить пасхальные куличи и красить яйца.

  • Великая пятница
    Самый скорбный день недели — день распятия и смерти Иисуса Христа. В этот день не совершается Литургия, а в храмах проходят службы с выносом Плащаницы.

  • Великая суббота
    Воспоминание пребывания Христа во гробе. В этот день завершаются приготовления к Пасхе. Верующие несут куличи, яйца и другие праздничные угощения в церковь для освящения.

Пищевые ограничения в Страстную седмицу

Строгость поста на этой неделе достигает своего максимума:

  • Понедельник — разрешены только сырые овощи и фрукты, хлеб, мёд и орехи.

  • Вторник — пища без термической обработки и без добавления масла.

  • Среда — сохраняется пост без масла.

  • Четверг — можно приготовить пищу на огне.

  • Пятница — рекомендовано полное воздержание от пищи.

  • Суббота — разрешается разогретая еда, но без масла.

При этом церковь подчёркивает: смысл поста не в телесных лишениях, а в духовном очищении. Если строгие ограничения могут навредить здоровью, допускаются послабления.

Что можно и нельзя делать

Можно и нужно:

  • Посещать богослужения и молиться;

  • Совершать дела милосердия;

  • Устраивать генеральную уборку (до Чистого четверга);

  • Готовить пасхальные угощения (с четверга);

  • Красить яйца и печь куличи.

Нельзя:

  • Употреблять алкоголь, особенно в пятницу;

  • Развлекаться, шумно проводить время;

  • Работать в Великую пятницу;

  • Сквернословить, ссориться, проявлять гнев.

Напоминание о значении

Страстная неделя — не только завершение Великого поста, но и особое время для переосмысления своей жизни, прощения обид и внутреннего обновления. Именно духовная составляющая поста делает Пасху — праздник Светлого Христова Воскресения — по-настоящему радостным и значимым событием в жизни православного человека.

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