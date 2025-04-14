18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.04.2025, 12:49

Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта

Новости Мира 0 1 194

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе 60 Minutes на телеканале CBS News озвучил общие потери Вооруженных сил Украины за всё время боевых действий. По его словам, речь идёт о до 100 тысяч безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Evgeniy Maloletka/AP
Фото: Evgeniy Maloletka/AP

«Потери составляют до 100 тысяч военнослужащих», — заявил глава государства, не уточнив точное количество погибших.

Альтернативные оценки со стороны России

Отметим, что ранее российская сторона озвучивала иные данные. Так, 2 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что только за период с 1 января по начало апреля 2025 года потери ВСУ составили более 138 тысяч человек в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, 13 апреля Министерство обороны России обнародовало дополнительные сведения о потерях украинских формирований в Курской области. По информации ведомства, с 6 августа 2024 года, когда украинские подразделения начали боевые действия в приграничном регионе, и по настоящее время, их общие потери в этом направлении составили почти 74 тысячи человек.

Потери украинской техники

Также российская сторона заявила о масштабных потерях в технике. За указанный период, по данным Минобороны РФ, были уничтожены:

  • 406 танков

  • 333 боевые машины пехоты (БМП)

  • 606 артиллерийских орудий

  • Около 2,6 тысячи автомобилей

В общей сложности, как утверждается, подразделения Вооружённых сил России вывели из строя тысячи единиц украинской техники в приграничной зоне.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Зеля, правильно
14.04.2025, 09:01
Кинст
Кинст
Земля врёт как дышит. Если бы потери были, как он говорит, 138 тысяч, то ТЦК так не беспредельничали бы
14.04.2025, 09:01
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.