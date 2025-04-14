Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе 60 Minutes на телеканале CBS News озвучил общие потери Вооруженных сил Украины за всё время боевых действий. По его словам, речь идёт о до 100 тысяч безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
«Потери составляют до 100 тысяч военнослужащих», — заявил глава государства, не уточнив точное количество погибших.
Отметим, что ранее российская сторона озвучивала иные данные. Так, 2 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что только за период с 1 января по начало апреля 2025 года потери ВСУ составили более 138 тысяч человек в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме того, 13 апреля Министерство обороны России обнародовало дополнительные сведения о потерях украинских формирований в Курской области. По информации ведомства, с 6 августа 2024 года, когда украинские подразделения начали боевые действия в приграничном регионе, и по настоящее время, их общие потери в этом направлении составили почти 74 тысячи человек.
Также российская сторона заявила о масштабных потерях в технике. За указанный период, по данным Минобороны РФ, были уничтожены:
406 танков
333 боевые машины пехоты (БМП)
606 артиллерийских орудий
Около 2,6 тысячи автомобилей
В общей сложности, как утверждается, подразделения Вооружённых сил России вывели из строя тысячи единиц украинской техники в приграничной зоне.
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