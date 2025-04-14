Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе 60 Minutes на телеканале CBS News озвучил общие потери Вооруженных сил Украины за всё время боевых действий. По его словам, речь идёт о до 100 тысяч безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Evgeniy Maloletka/AP

«Потери составляют до 100 тысяч военнослужащих», — заявил глава государства, не уточнив точное количество погибших.

Альтернативные оценки со стороны России

Отметим, что ранее российская сторона озвучивала иные данные. Так, 2 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило, что только за период с 1 января по начало апреля 2025 года потери ВСУ составили более 138 тысяч человек в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, 13 апреля Министерство обороны России обнародовало дополнительные сведения о потерях украинских формирований в Курской области. По информации ведомства, с 6 августа 2024 года, когда украинские подразделения начали боевые действия в приграничном регионе, и по настоящее время, их общие потери в этом направлении составили почти 74 тысячи человек.

Потери украинской техники

Также российская сторона заявила о масштабных потерях в технике. За указанный период, по данным Минобороны РФ, были уничтожены:

406 танков

333 боевые машины пехоты (БМП)

606 артиллерийских орудий

Около 2,6 тысячи автомобилей

В общей сложности, как утверждается, подразделения Вооружённых сил России вывели из строя тысячи единиц украинской техники в приграничной зоне.