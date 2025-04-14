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14.04.2025, 15:34

Китаянку уволили за уход с работы на минуту раньше

Новости Мира 0 664

Жительница Китая была уволена после того, как несколько раз покинула рабочее место на одну минуту раньше установленного времени. Однако суд признал такое увольнение незаконным, сообщает South China Morning Post, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM
Фото: shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Шесть минут — шесть нарушений

Инцидент произошел в провинции Гуандун. Женщина по фамилии Ван проработала в компании, расположенной в Гуанчжоу, на протяжении трёх лет. За это время она зарекомендовала себя как добросовестный сотрудник. Однако в прошлом году руководство компании обвинило ее в нарушении трудовой дисциплины: камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она шесть раз покидала рабочее место за минуту до окончания смены.

На этом основании работодатель принял решение об увольнении сотрудницы. Уведомление об этом Ван получила по телефону от представителя отдела кадров. При этом ей не предъявлялось письменных предупреждений, и дисциплинарные меры ранее не применялись.

Сотрудница обратилась в суд

Считая такое решение несправедливым, Ван подала жалобу в местный трудовой орган и обратилась в суд. На слушании выяснилось, что компания не предпринимала попыток урегулировать ситуацию и не предоставила сотруднице возможности объяснить свою позицию до увольнения.

Суд встал на сторону Ван, признав действия работодателя незаконными. Было отмечено, что дисциплинарное взыскание в виде увольнения несоразмерно с нарушением, а сам факт неоднократного «раннего ухода» не рассматривался работодателем в установленном порядке.

Компания обязана выплатить компенсацию

По итогам разбирательства суд постановил выплатить бывшей сотруднице компенсацию. Точная сумма не разглашается. Судебное решение стало резонансным примером в обсуждении трудовых прав в Китае и вызвало общественный резонанс в социальных сетях.

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