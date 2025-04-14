Для обвиняемого в убийстве Игоря Талькова запросили 14 лет колонии

Государственный обвинитель запросил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, которого следствие считает виновным в убийстве известного музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, сообщает Lada.kz со ссылкой на

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Судебные прения: обвинение требует наказания, защита — оправдания

Сторона обвинения выступила с соответствующим ходатайством в ходе судебных прений, проходивших в Петроградском районном суде. Защитник Шляфмана, напротив, настаивает на полной невиновности своего подзащитного и просит суд вынести оправдательный приговор.

История дела: трагедия за кулисами

Уголовное дело об убийстве Игоря Талькова получило новый виток спустя десятилетия после трагедии. Расследование было завершено Следственным комитетом России в июне 2024 года. Напомним, трагический инцидент произошел 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Согласно материалам дела, между Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт — предположительно, из-за порядка выступлений артистов. В ходе ссоры Шляфман, как считает следствие, достал револьвер и попытался выстрелить в Малахова, но попал в Талькова, причинив ему смертельное ранение.

Эмиграция, заочное обвинение и возобновление дела

После трагедии Шляфман покинул территорию России и скрылся в Израиле. В 1992 году его заочно признали обвиняемым в причинении смерти по неосторожности. Однако спустя почти 30 лет, в 2021 году, дело было возобновлено. Новые выводы следствия изменили квалификацию: действия Шляфмана были расценены как умышленное убийство.