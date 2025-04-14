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14.04.2025, 17:15

Дочь Леонида Агутина получила квартиру «в обмен» на внука

Новости Мира 0 611

Известный певец Леонид Агутин рассказал, при каких условиях его старшая дочь Полина согласилась подарить ему внука. Как выяснилось, девушка выдвинула отцу неожиданное условие — жилье в Лондоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на «7дней.ru»

Фото: @agutinleonid/Instagram
Фото: @agutinleonid/Instagram

Семейный «ультиматум»

12 мая Полине исполнилось 29 лет. Девушка живет в Лондоне вместе со своим молодым человеком уже на протяжении семи лет. Несмотря на то, что она ведёт закрытый образ жизни и редко появляется в медиапространстве, имя Полины вновь оказалось в центре внимания благодаря признанию её отца.

По словам Агутина, он давно мечтал о внуках, но услышал от дочери неожиданный ответ:

«Да мы бы с удовольствием [подарили внука], но нам жить-то где».
После этого артист решил не откладывать дело в долгий ящик и подарил дочери квартиру.

Младшая тоже не осталась без недвижимости

Это не первая крупная покупка недвижимости для детей со стороны артиста. Два года назад Агутин приобрел квартиру в США для своей младшей дочери — Елизаветы, рождённой в браке с певицей Анжеликой Варум.

О личной жизни Полины

О возлюбленном Полины Леонид Агутин ранее высказывался с симпатией, назвав его «хорошим пацаном». Пара собиралась пожениться, однако церемонию отложили по причине «внешних обстоятельств». Музыкант признался, что не расстроен этим решением, но продолжает надеяться на появление внуков.

Семейная история

Полина — старшая дочь артиста от отношений с балериной Марией Воробьевой. В 1997 году пара рассталась, и Мария вместе с дочерью уехала жить в Италию. Позже она вышла замуж за бизнесмена, и их семья переехала во Францию. Взрослея, Полина отказалась от фамилии отца и взяла фамилию матери.

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