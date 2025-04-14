Дочь Леонида Агутина получила квартиру «в обмен» на внука

Известный певец Леонид Агутин рассказал, при каких условиях его старшая дочь Полина согласилась подарить ему внука. Как выяснилось, девушка выдвинула отцу неожиданное условие — жилье в Лондоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на «7дней.ru»

Фото: @agutinleonid/Instagram

Семейный «ультиматум»

12 мая Полине исполнилось 29 лет. Девушка живет в Лондоне вместе со своим молодым человеком уже на протяжении семи лет. Несмотря на то, что она ведёт закрытый образ жизни и редко появляется в медиапространстве, имя Полины вновь оказалось в центре внимания благодаря признанию её отца.

По словам Агутина, он давно мечтал о внуках, но услышал от дочери неожиданный ответ:

«Да мы бы с удовольствием [подарили внука], но нам жить-то где».

После этого артист решил не откладывать дело в долгий ящик и подарил дочери квартиру.

Младшая тоже не осталась без недвижимости

Это не первая крупная покупка недвижимости для детей со стороны артиста. Два года назад Агутин приобрел квартиру в США для своей младшей дочери — Елизаветы, рождённой в браке с певицей Анжеликой Варум.

О личной жизни Полины

О возлюбленном Полины Леонид Агутин ранее высказывался с симпатией, назвав его «хорошим пацаном». Пара собиралась пожениться, однако церемонию отложили по причине «внешних обстоятельств». Музыкант признался, что не расстроен этим решением, но продолжает надеяться на появление внуков.

Семейная история

Полина — старшая дочь артиста от отношений с балериной Марией Воробьевой. В 1997 году пара рассталась, и Мария вместе с дочерью уехала жить в Италию. Позже она вышла замуж за бизнесмена, и их семья переехала во Францию. Взрослея, Полина отказалась от фамилии отца и взяла фамилию матери.