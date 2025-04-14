В умных часах и браслетах обнаружили опасные химикаты: возможны рак и бесплодие

Современные носимые гаджеты могут представлять серьезную угрозу для здоровья, предупреждают ученые. В ремешках умных часов и фитнес-браслетов обнаружены опасные химические вещества, способные вызывать тяжелые заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Речь идет о полифторалкильных соединениях (PFAS), также известных как «вечные химикаты» из-за их устойчивости к разрушению в окружающей среде.

Что нашли в ремешках гаджетов

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology Letters, ученые под руководством американского физика Грэма Ф. Пизли проанализировали 22 образца ремешков от популярных моделей носимых устройств. Результаты оказались тревожными: во всех случаях была выявлена перфторгексановая кислота — один из представителей PFAS-группы.

Эти вещества применяются для создания водоотталкивающих и термостойких материалов, их часто используют при производстве антипригарной посуды и влагостойкой одежды. Однако, как оказалось, ремешки носимой электроники тоже могут содержать эти соединения.

Чем опасны «вечные химикаты»

Полифторалкильные соединения имеют стойкую химическую структуру и практически не разлагаются под воздействием природных факторов. По словам Пизли, при длительном контакте с кожей они могут проникать в организм и накапливаться, вызывая:

повышение артериального давления (гипертонию),

онкологические заболевания,

проблемы с репродуктивной системой, включая бесплодие.

Учитывая, что носимые гаджеты часто используются ежедневно и в течение многих часов подряд, риск хронического воздействия токсичных веществ значительно возрастает.

Кратко об истории устройства

Интересно, что первые умные часы были разработаны еще в 1972 году компанией Hamilton Watch Company. Тогда их главным отличием от обычных часов было наличие электронного табло вместо классического циферблата. С тех пор устройства прошли значительную технологическую эволюцию, но теперь на первый план выходят вопросы безопасности их компонентов.