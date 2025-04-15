Шутка коллег обернулась трагедией: индийский рабочий умер от разрыва органов

В одном из индийских городов трагически погиб 30-летний рабочий после того, как коллеги решили "пошутить" над ним, используя воздушный компрессор. Об инциденте сообщает издание Times of India, сообщает Lada.kz

Фото: immunocap.ru

Опасная затея

По предварительной информации, пятеро сотрудников предприятия направили струю сжатого воздуха в тело мужчины с помощью компрессора. Этот "розыгрыш" привел к тяжелым внутренним повреждениям. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали множественные разрывы внутренних органов.

Медики не смогли спасти

Несмотря на оперативное прибытие врачей и проведённые реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодому человеку не удалось — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ход расследования осложнён

Как отмечают в полиции, расследование происшествия осложняется тем, что место, где произошла трагедия, хотя и находилось под наблюдением камер, было частично закрыто зеленой строительной сеткой, что ограничивает обзор.

Общественный резонанс

Инцидент вызвал широкий общественный отклик в Индии. Обсуждение трагедии выходит за рамки одного предприятия — поднимаются вопросы о безопасности на производстве, уровне профессиональной этики и допустимости "шуток" на рабочем месте.

Местные власти пообещали провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.