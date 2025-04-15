Шутка коллег обернулась трагедией: индийский рабочий умер от разрыва органов

В одном из индийских городов трагически погиб 30-летний рабочий после того, как коллеги решили "пошутить" над ним, используя воздушный компрессор. Об инциденте сообщает издание Times of India, сообщает Lada.kz
По предварительной информации, пятеро сотрудников предприятия направили струю сжатого воздуха в тело мужчины с помощью компрессора. Этот "розыгрыш" привел к тяжелым внутренним повреждениям. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали множественные разрывы внутренних органов.
Несмотря на оперативное прибытие врачей и проведённые реанимационные мероприятия, спасти жизнь молодому человеку не удалось — травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Как отмечают в полиции, расследование происшествия осложняется тем, что место, где произошла трагедия, хотя и находилось под наблюдением камер, было частично закрыто зеленой строительной сеткой, что ограничивает обзор.
Инцидент вызвал широкий общественный отклик в Индии. Обсуждение трагедии выходит за рамки одного предприятия — поднимаются вопросы о безопасности на производстве, уровне профессиональной этики и допустимости "шуток" на рабочем месте.
Местные власти пообещали провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.
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