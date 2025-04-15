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15.04.2025, 06:53

Wildberries переписывает правила доверия — что теперь считается «плохой оценкой»

Новости Мира 0 506

С 15 апреля 2025 года маркетплейс Wildberries внедрит новую систему формирования рейтинга товаров. Обновление направлено на повышение объективности и точности оценок, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Что изменится в системе оценок

Обновленная модель будет учитывать исключительно те оценки, которые отражают качество самого товара. Это означает, что сторонние факторы больше не повлияют на итоговый рейтинг.

Из ключевых нововведений:

  • Не будут учитываться отзывы, не связанные с товаром.
    Например, если покупатель снизит оценку из-за задержки доставки, очереди в пункте выдачи или работы курьера, такая оценка не повлияет на рейтинг товара. Сам отзыв при этом останется доступен на странице продукта — он будет полезен для других покупателей, но не искажает итоговую оценку качества.

  • Будет учитываться только последняя версия отзыва.
    Если пользователь редактирует свой комментарий и меняет оценку, в расчет попадёт только обновлённая (финальная) версия. Ранее система фиксировала обе версии, что могло влиять на достоверность рейтинга.

Почему это важно для покупателей и продавцов

По данным внутреннего опроса Wildberries:

  • 79% покупателей ориентируются на отзывы при выборе товара;

  • 64% принимают решение, исходя из цены;

  • 48% — ориентируются на рейтинг продукта.

Таким образом, рейтинг входит в тройку решающих факторов при покупке. Благодаря изменениям, он станет более честным и будет отражать реальное качество товаров, а не логистику или сторонние неудобства.

Что это даст рынку

  • Повышение доверия к рейтинговой системе — покупатели будут увереннее ориентироваться в каталоге;

  • Более прозрачная конкуренция среди продавцов — в выигрыше окажутся те, кто действительно предлагает качественный товар;

  • Сохранение полной картины отзывов — даже те комментарии, которые не участвуют в рейтинге, сохраняются для покупателей.

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