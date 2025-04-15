Wildberries переписывает правила доверия — что теперь считается «плохой оценкой»

С 15 апреля 2025 года маркетплейс Wildberries внедрит новую систему формирования рейтинга товаров. Обновление направлено на повышение объективности и точности оценок, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

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Что изменится в системе оценок

Обновленная модель будет учитывать исключительно те оценки, которые отражают качество самого товара. Это означает, что сторонние факторы больше не повлияют на итоговый рейтинг.

Из ключевых нововведений:

Не будут учитываться отзывы, не связанные с товаром.

Например, если покупатель снизит оценку из-за задержки доставки, очереди в пункте выдачи или работы курьера, такая оценка не повлияет на рейтинг товара. Сам отзыв при этом останется доступен на странице продукта — он будет полезен для других покупателей, но не искажает итоговую оценку качества.

Будет учитываться только последняя версия отзыва.

Если пользователь редактирует свой комментарий и меняет оценку, в расчет попадёт только обновлённая (финальная) версия. Ранее система фиксировала обе версии, что могло влиять на достоверность рейтинга.

Почему это важно для покупателей и продавцов

По данным внутреннего опроса Wildberries:

79% покупателей ориентируются на отзывы при выборе товара;

64% принимают решение, исходя из цены;

48% — ориентируются на рейтинг продукта.

Таким образом, рейтинг входит в тройку решающих факторов при покупке. Благодаря изменениям, он станет более честным и будет отражать реальное качество товаров, а не логистику или сторонние неудобства.

Что это даст рынку