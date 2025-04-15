«Радиостанция Судного дня» вновь подала загадочные сигналы

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», за сутки передала сразу четыре новых таинственных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал , занимающийся мониторингом эфира, — «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz

Фото: life.ru

Четыре неизвестных кода за день

Сигналы были зафиксированы в течение 14 апреля в следующие моменты по московскому времени:

10:54 — сообщение с кодовым словом «нептун»

15:48 — «тимус»

17:17 — «лисоплащ»

18:41 — «нутобакс»

Ни одно из этих слов не имеет очевидного значения. Их содержание, как и ранее, остается загадкой для слушателей и специалистов.

Ранее зафиксированные передачи

Отмечается, что несколькими днями ранее, 7 апреля, был передан еще один странный сигнал — слово «буерофант».

А 10 марта радиостанция вызвала особенный интерес, передав сообщение, в котором голос четко повторял:

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван»,

а затем — последовательность чисел. Подобные передачи, состоящие из имен и чисел, традиционно вызывают интерес у радиолюбителей и теоретиков заговора.

Что известно об УВБ-76

Радиостанция вещает на частоте 4625 кГц и известна почти непрерывным фоном — монотонным звуком, похожим на жужжание, откуда и второе название — «Жужжалка». Время от времени трансляция прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из бессмысленных слов, фраз, чисел или имен.

Считается, что УВБ-76 принадлежит российским военным структурам. Однако официальной информации о назначении и целях станции нет, что подпитывает вокруг неё множество слухов и версий — от стратегического резерва связи до элемента ядерной системы сдерживания.