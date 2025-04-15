«Радиостанция Судного дня» вновь подала загадочные сигналы

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», за сутки передала сразу четыре новых таинственных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал, занимающийся мониторингом эфира, — «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz
Сигналы были зафиксированы в течение 14 апреля в следующие моменты по московскому времени:
10:54 — сообщение с кодовым словом «нептун»
15:48 — «тимус»
17:17 — «лисоплащ»
18:41 — «нутобакс»
Ни одно из этих слов не имеет очевидного значения. Их содержание, как и ранее, остается загадкой для слушателей и специалистов.
Отмечается, что несколькими днями ранее, 7 апреля, был передан еще один странный сигнал — слово «буерофант».
А 10 марта радиостанция вызвала особенный интерес, передав сообщение, в котором голос четко повторял:
«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван»,
а затем — последовательность чисел. Подобные передачи, состоящие из имен и чисел, традиционно вызывают интерес у радиолюбителей и теоретиков заговора.
Радиостанция вещает на частоте 4625 кГц и известна почти непрерывным фоном — монотонным звуком, похожим на жужжание, откуда и второе название — «Жужжалка». Время от времени трансляция прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из бессмысленных слов, фраз, чисел или имен.
Считается, что УВБ-76 принадлежит российским военным структурам. Однако официальной информации о назначении и целях станции нет, что подпитывает вокруг неё множество слухов и версий — от стратегического резерва связи до элемента ядерной системы сдерживания.
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