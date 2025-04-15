18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.04.2025, 07:30

«Радиостанция Судного дня» вновь подала загадочные сигналы

Новости Мира 0 626

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», за сутки передала сразу четыре новых таинственных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал, занимающийся мониторингом эфира, — «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Четыре неизвестных кода за день

Сигналы были зафиксированы в течение 14 апреля в следующие моменты по московскому времени:

  • 10:54 — сообщение с кодовым словом «нептун»

  • 15:48«тимус»

  • 17:17«лисоплащ»

  • 18:41«нутобакс»

Ни одно из этих слов не имеет очевидного значения. Их содержание, как и ранее, остается загадкой для слушателей и специалистов.

Ранее зафиксированные передачи

Отмечается, что несколькими днями ранее, 7 апреля, был передан еще один странный сигнал — слово «буерофант».

А 10 марта радиостанция вызвала особенный интерес, передав сообщение, в котором голос четко повторял:
«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван»,
а затем — последовательность чисел. Подобные передачи, состоящие из имен и чисел, традиционно вызывают интерес у радиолюбителей и теоретиков заговора.

Что известно об УВБ-76

Радиостанция вещает на частоте 4625 кГц и известна почти непрерывным фоном — монотонным звуком, похожим на жужжание, откуда и второе название — «Жужжалка». Время от времени трансляция прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из бессмысленных слов, фраз, чисел или имен.

Считается, что УВБ-76 принадлежит российским военным структурам. Однако официальной информации о назначении и целях станции нет, что подпитывает вокруг неё множество слухов и версий — от стратегического резерва связи до элемента ядерной системы сдерживания.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
Реконструкция парка «Акбота»: акимат Актау разрабатывает новый проект
Vladimir00 → Я уже говорил убрать все на хрен оттуда.плитку выбросить залепили всю землю плиткой. Короче вернуть старый облик что был в 60х годах.и нафиг нужны эти конуры,беляшники и кувыркальники.опять нацелилис…
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
reader → между 2 и 6 мкр
Хот-дог раздора: юристы ищут свидетелей скандала в Актау
Vladimir00 → Кинуть гранату в этот бульбушник или говном облить.
Жители Актау обязаны зарегистрировать домашних питомцев
Vladimir00 → Шли бы вы туда куда долго идут.у меня мои дома не выходят на улицу все стерилизованы,куча денег потрачено и хотите чтоб я им бирку повесил на ухо.повесьте ее себе.или детям своим чтоб по ночам не бол…
Грузовик провалился в яму в Актау
Argallo → Они эту дорогу закрыли уже 3й месяц! Каждый день из-за этого огромные пробки со стороны этой дороги наверх! Тупо 30 мин по миллиметру едешь. На перекрестке между 5,7,6,8 надо сделать повороты направо…