Скрежет зубами оказался признаком болезни Паркинсона

Ночной бруксизм нередко воспринимается как безобидная привычка, однако на деле он может указывать на серьезные нарушения в работе нервной системы, включая болезнь Паркинсона. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский врач-невролог Наталия Степаненко, сообщает Lada.kz

Фото: Depositphotos

Что такое бруксизм

Бруксизм — это непроизвольное и часто неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами, который чаще всего происходит во сне. Несмотря на то, что сам человек может не осознавать наличие проблемы, звуки зубного скрежета могут быть хорошо слышны его близким. Помимо этого, могут возникать головные боли, боли в челюстях и даже повреждения зубов.

Если не начать лечение, бруксизм может привести к стиранию эмали, нарушению прикуса и другим стоматологическим проблемам.

Возможные причины

По словам специалиста, причин развития бруксизма может быть несколько:

Стресс и эмоциональное перенапряжение. На фоне тревоги и повышенного напряжения человек непроизвольно напрягает челюстные мышцы, что приводит к скрежету.

Неврологические заболевания. Бруксизм может быть связан с эпилепсией, черепно-мозговыми травмами или даже болезнью Паркинсона.

Нарушения в работе зубочелюстной системы. Это может быть неправильный прикус или другие стоматологические проблемы.

Внешние факторы. Употребление кофеина, алкоголя, а также некоторых медикаментов способно спровоцировать приступы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Основным проявлением бруксизма является скрежет зубами во сне. Однако есть и другие тревожные признаки:

ноющая боль в челюстях;

головные боли, особенно по утрам;

повреждения зубов и десен;

головокружение, ощущение напряжения в лице;

сложности с концентрацией внимания.

Как выявляют и лечат бруксизм

Для постановки точного диагноза следует обратиться к стоматологу или неврологу. Врач осмотрит полость рта, оценит состояние зубов и выслушает жалобы пациента. В некоторых случаях применяется брукс-чекер — специальная капа, которую надевают на ночь. По следам на ней можно определить наличие и выраженность бруксизма.

Подход к лечению зависит от первопричины: